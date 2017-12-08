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Курс биткоина ночью достигал $18,3 тыс.

08.12.2017 09:40
Этой ночью курс биткоина вырос с $15 до $18 тысяч, но к утру вернулся на исходную позицию

Курс биткоина в ночь с 7 на 8 декабря достигал отметки $18 353. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

К утру курс криптовалюты опустился до $15 303.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта
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