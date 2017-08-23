Криптоэкономика, начало: откуда возьмутся новые миллиардные рынки

Криптоэкономика будет постепенно заполнять те нишы, где сделки по каким-то причинам были невозможны

Среди начинающих компаний пошла мода на привлечение инвестиций альтернативным путем - через продажу токенов за криптовалюту. Это так называемые ICO (Initial Coin Offering). Такой инструмент часто берут на вооружение технологические стартапы, которые впоследствии собираются использовать для своих будущих идей Blockchain в качестве базовой технологии. Им не чуждо все, что касается крипты. Они претендуют на то, чтобы стать новыми игроками криптоэкономики.

Такие обобщающие понятия как криптоэкономика или ICO выглядят красиво, но у многих возникает вполне предсказуемые опасения, что крипто-стартапы - мыльный пузырь. А стартаперы - просто играющие на популярности новых трендов дельцы. И этим тезисам при желании можно найти много подтверждений. Хотя бы потому, что курс криптовалют еще очень нестабилен. И не всегда понятно по итогу фандинговых кампаний, какая ценность у тех собранных средств. Да и ценность самих идей новых молодых предпринимателей иногда кажется сильно переоцененной.

Но постараюсь показать другую сторону медали и проанализировать, какую же задачу могут решить крипто-стартапы. И почему ее вряд ли можно решить, используя инструменты традиционной экономики.

Когда нет ни друзей, ни репутации

Начнем с поиска сходств. Невооруженным взглядом можно обнаружить, что стартапы, которые претендуют на глобальный уровень и недавно запустили ICO, хотят решить задачи из одного порядка. Их цель - сыграть на скрытом потенциале того или иного рынка, ценность которого до сих пор невозможно было извлечь традиционными методами. Так, например, стартап Propy, при помощи смарт-контрактов собирается решить задачу легкой и быстрой продажи земли, недвижимости и, возможно, в перспективе другого имущества иностранным инвесторам. Это как раз та сфера, где традиционно было много преград. В первую очередь, из-за отсутствия цепочки связей между продавцами недвижимости из одной страны и покупателями из другой. Хорошо, если у покупателя окажется грамотный агент или просто друзья за рубежом, которые помогут найти нужные связи с владельцами и установить доверительные отношения. Но если этого нет, потенциальные инвесторы попросту не будут знать, какие возможности для инвестиций у них есть за границей, не доверятся незнакомцам.

В пример Propy приводит отношения продавцов и покупателей Китая и США. Сейчас граждане Китая - это одна из крупнейших групп иностранных инвесторов в недвижимость США (владеют американской недвижимостью на сумму более $28 млрд). Но объем общего локального рынка Штатов в десятки раз больше - свыше $29 трлн. При этом далеко не все разбогатевшие недавно китайцы знают механизмы, как выбрать и купить что-то в Америке. Хотя, вероятно, хотели бы.

Blockchain в данном случае может заменить собой отсутствующее звено. В децентрализованном реестре любой может отследить интересующие его сделки. Такие прозрачные операции с одной стороны будут формировать репутацию продавца, агента, а с другой инвестора. Здесь почти все как в Uber, где пассажир видит рейтинг водителя, а водитель - кого ему придется подвести. Отличие лишь в том, что общие правила централизовано придумывает Uber, а в сделках на базе децентрализованных реестров - все его участники.

Виртуальный обмен

Примерно такую же нераскрытую до теперешнего дня рыночную нишу хочет занять другой будущий маркетплейс по продаже виртуальных товаров. Он завершил вчера ICO и собрал $11,5 млн (в пересчете по курсу криптовалют) за четыре дня. В мире существует тысячи видео-игр, в которых игроки получают либо тратят большие деньги на прокачку своих персонажей, покупку виртуальных атрибутов. Но единого маркетплейса для всех этих виртуальных миров до последнего времени не существовало. Это не давало возможности более 2 млрд игрокам продать свои виртуальные ценности. Только самые продвинутые известные геймеры выгодно торгуют своими скинами на отдельных площадках. Другие им доверяют, так в своих геймерских мирах они уже обладают определенной репутацией. Тот игрок, который еще пока никто в своем виртуальном мире, вряд ли найдет разового покупателя на виртуальный товар, который ему уже не нужен. По той простой причине, что он даже не будет знать как это сделать. И здесь децентрализованный механизм Blockchain снова может сыграть свою роль и сформировать новые ценности, новый рынок.

По таким кирпичикам и может строиться в обозримом будущем криптоэкономика. Она будет постепенно заполнять те нишы, где сделки по каким-то причинам были невозможны. И ценность товаров либо услуг была ограничена. По своей сути то, что пытаются выстроить новые стартапы, очень похоже на экосистемы услуг, которые уже сейчас сформировали сервисы по аренде жилья AirBnB или по частному извозу Uber. Отличие будет лишь в том, что конструктор, из которого собирается экосистема, больше не будет иметь централизованного сборщика. Правила игры сформируют сами же участники этой игры. Это теоретически должно открыть новые возможности в сфере логистики и трансграничных перевозок, трансграничных сделок и инвестиций. Иными словами, мир в одном шаге от того, чтобы стать более глобализованным. И лишь запуск таких стартапов как Propy или Dmarket уже в 2018 году покажут нам, возможен ли вообще этот следующий шаг. Причем риск того, что вокруг нового тренда просто раздуется пузырь, очень велик.

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