Статус биткоина в Украине определят до конца сентября

Правовой статус биткоина в Украине могут определить за месяц, сообщил депутат Алексей Мушак

Правовой статус криптовалюты биткоин в Украине будет определен до конца сентября. Об этом сообщил депутат Алексей Мушак на своей странице в Facebook.



"Сегодня состоялась заседание Совета финансовой стабильности, где пообещали урегулировать статус Bitcoin… Будет общая позиция Национального банка, Минфина, НКЦБФР и других регуляторов по этому поводу… Но решили взять три недели для работы Task Force", - написал он.



Общую позицию обнародуют на сайтах всех регуляторов, добавил депутат.



Вчера Государственная фискальная служба напомнила, что статус биткоина в Украине определяется разъяснением НБУ, которое появилось еще в 2014 году.



До этого заместитель председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине.



Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира 28 августа выросла до рекордных $160 млрд.



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