НБУ: Майнинг биткоинов не является нарушением закона
Криптовалюта биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства. Об этом рассказал и.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, пишет УНИАН.
"Мы как Национальный банк, имея такие определения, как валюта, валютные ценности, денежный суррогат, электронные деньги, не находим в этом перечне категории, к которой можно приравнять биткоин. И считаем, что это не валюта", - подчеркнул Смолий.
Он объяснил, что от валюты биткоин отличает отсутствие централизованной эмиссии, а также то, что он, подобно товарам, является предметом торговли.
"Мы не можем на сегодня определить, что это такое", - добавил руководитель НБУ, и сказал, что регулятор вскоре определится с официальным статусом биткоина.
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