Закрытие криптовалютных бирж в Китае обвалило курс биткоина

Рынок незамедлительно отреагировал снижением практически по всем цифровым валютам

После полного запрета ICO и валютообменных операций с криптовалютами на территории Китая, появилась неподтвержденная информация, что китайское правительство дало указание полностью прекратить работу криптовалютных бирж.

Как сообщает китайская служба новостей Caixin, рынок незамедлительно отреагировал снижением практически по всем цифровым валютам.

В постановлении НБК говорится о запрете обмена криптовалют на фиатные деньги, что косвенно можно расценить как запрет деятельности криптовалютных бирж.

"Начиная с даты выхода этого извещения, каждой платформе, предоставляющей услуги трейдинга и обмена валют для предложения токенов, запрещается: участвовать в операциях по обмену законных платежных средств и токенов ("виртуальной валюты"); участвовать в операциях частного трейдинга или трейдинга в качестве центрального контрагента, где замешаны токены ("виртуальные валюты"); предоставлять услуги оценивания или быть информационным посредникам в этих делах", - отмечает регулятор КНР.

Преследование в Китае привело к падению цены Биткоина на 20% с $5 тыс. до $4 тыс., уже через три дня после запрета, так как в Китае один из самых крупных рынков Биткоина и альткоинов.

Крупнейшие китайские биржи Китая сообщили о самом сильном снижении цен за последнее время. Цена BTC на OKCoin опускалась до $3 650,71, Huobi и BTCC сообщили о ценах в $3 657,84 и $3 656,57 соответственно. На данный момент биткоин торгуется на OKCoin по цене $4 282,11, Huobi $3 903,11, BTCC $3 897,81.

Напомним, что вчера Народный банк Китая опубликовал перевод документа о запрете ICO и криптовалют. Центробанк Китая в официальном документе подтвердил опасения по поводу рисков, связанных с ICO и установил шесть основных положений, которые необходимо соблюдать резидентам Китая.



Там указывается, что виртуальные валюты выпускаются без контроля со стороны регулирующих органов, следовательно, у них нет характеристик законного платежного средства, и они не могут использоваться как таковые.



Далее НБК запрещает организациям и частным лицам участвовать в "незаконном сборе средств, с помощью предложения токенов. "Начиная с даты выхода этого извещения, сбор средств с помощью предложения токенов должен быть немедленно запрещен", - говорится в документе.

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