Канада легализовала операции с биткоинами
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) в Канаде официально зарегистрировала инвестиционную фирму, которая планирует запустить фонд, связанный с биткоинами.
BCSC предоставила регистрацию инвестиционной фирме Cryptocurrency First Block Capital Inc., основанной в Ванкувере, которая предлагает инвестиционные услуги, направленные на новый класс цифровых активов, пишет Coindesk.
Таким образом, канадский регулятор получает доступ к "уникальным механизмам мониторинга операций".
"Мы настоятельно рекомендуем другим компаниям в Британской Колумбии, независимо от того, рассматривают ли они возможность получения лицензии или являются уже существующими управляющими инвестиционными фондами, связаться с технической командой BCSC, если они планируют инвестировать в свои средства в криптовалютные средства", - заявил лидер Tech Team, подразделения финансовых технологий BCSC Зек Масум.
Регистрация First Block Capital показывает, что финансовые регуляторы Канады ищут активные подходы к компаниям, которые стремятся создавать продукты и услуги на основе технологии blockchain.
Решение BCSC распространяется и на область первичного размещения монет (ICO). К слову, финансовый агент Квебека недавно принял ICO в свой реестр или так называемую "стандартную песочницу".
Отметим, что компании, планирующие ICO, в последнее время получили предупреждения от регуляторов ценных бумаг в таких странах, как Сингапур, США и особенно КНР. По мнению госмониторинга этих стран ICO несет в себе риски для инвесторов и является одним из механизмов уклонения от уплаты налогов. Ограничения на ICO будут существовать до тех пор, пока не будут выработанны действенные механизмы регулирования в этой области.
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