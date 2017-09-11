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Швейцарские города переходят на сбор налогов в биткоине

11.09.2017 17:40
Швейцарский кантон Кьяссо переходит на сбор налогов в биткоине
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Швейцарский муниципалитет Кьяссо начнет принимать оплату налогов в биткоине с января 2018 года. Здесь также разработают специальный школьный курс по криптовалютам, сообщает Swissinfo.

При этом швейцарский муниципалитет планирует сначала опробовать платежи с ограничением до 250 швейцарских франков (CHF).

"Кьяссо признан на международном уровне как эпицентр растущего технологического и экономического роста как для кантона, так и всей Швейцарии", - заявил Мэр Кьяссо Бруно Арригони.

Мотивы чиновников также лежат в плоскости повышения налоговых сборов, которые заметно сократились от уменьшающегося местного банковского сектора. Так, администрация Кьяссо предприняла ряд шагов, направленных на привлечение криптовалютных компаний. В последние месяцы мэр Кьяссо встретился с многочисленными предпринимателями в сфере криптовалют, в результате встреч восемь стартапов уже создали штаб-квартиры в городе.

В пресс-релизе также говорится, что "мэр оценит возможность участия в качестве учредителя в создании некоммерческого фонда BHB, в который войдут некоторые из самых крупных представителей технологий blockchain и биткоина в Кьяссо". 

Правительство Кьяссо также собирается включить разработку "углубленных курсов в старших классах средней школы", призванных укрепить криптовалютную грамотность среди студентов, передает Coindesk.

Отмечается, что Кьяссо стремится конкурировать с городом Цуг, как крупным глобальным центром внедрения биткоинов и инноваций на основе blockchain. В настоящее время Цуг принимает налоговые платежи в Биткоине до 200 CHF. 

Эти заявления означают, что Швейцария и в дальнейшем будет предпринимать действия для того, чтобы стать мировым лидером в индустрии криптовалютных систем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Швейцария, биткоин, криптовалюта, криптоэкономика
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