Биткоины за пиццу. Как оплатить криптовалютой счет в ресторане

Разработчики криптовалют занялись созданием собственной платежной системы

Прием криптовлют к оплате - заветная мечта любого разработчика. Популярность биткоина и других цифровых платежных инструментов способствует их распространению в мире физических покупок. В Украине готовится к запуску программное решение Dash evolution, которое позволит оплачивать счета в кафе и ресторанах при помощи смартфона. В случае успеха, проект расширят на другие сферы.

У всех на слуху

Взрывной рост котировок криптовалют привлекает к ним повышенное внимание. Наряду с обычными инвесторами интерес к новому финансовому инструменту в Украине проявляет и бизнес.

Украинское криптовалютное комьюнити одно из самых больших - наша страна входит в мировой ТОП-5 по их обращению. Крипта входит в моду и многим просто интересно попробовать расплатиться ей за товары и услуги.

Распространение крипты в мире сдерживается банальным отсутствием инфраструктуры. Пластиковые карты доступны в любом банке, при их помощи без проблем можно снять наличные или расплатиться в кафе и супермаркете. Кошелек на blockchain не имеет удобного графического интерфейса - пользование длинными кодами для оплаты товаров и услуг отпугивает клиентов.

Разработчики крипты пока делают первые попытки создать собственную платежную индустрию. Роль пионеров берут на себя игроки второго эшелона. В системе криптовалюты dash задумались над разработкой глобальной криптоплатежной системы, рассказал LIGA.net Дмитрий Баймуратов, аналитик финтех-компании CryptoGroup, занимающейся интеграцией оплат в криптовалютах. Ее рабочее название - Dash evolution. Задача - упростить расчеты в крипте для рядового пользователя.

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В отличие от биткоин о криптовалюте dash известно меньше. Самое важное отличие dash - скорость. "Ни для кого не секрет, что скорость транзакций в сети биткоина невелика, а в некоторых случаях достигает целых суток", - отмечает Баймуратов.

Транзакции в сети dash, по его словам, подтверждаются течение 1-3 секунд. Клиенту не нужно ждать десятки минут или часов, чтобы завершить транзакцию по оплате счета.

Вторая особенность dash - низкие комиссии. За обслуживание транзакции в сети dash придется заплатить несколько центов. Комиссия по платежам в биткоине достигает $2-$3. В микроплатежах доходит до казусов - комиссия в сети биткоин иногда выше суммы самой транзакции.

Dash также обладает более продвинутой системой организации, которая ближе к идеалу децентрализации управления сетью, говорит Баймуратов. "Если в сети биткоин решение об увеличении размера блока принималось несколько лет, то в Dash - 24 часа. Для бизнеса это исключает риски, что по какому-то важному вопросу решение может быть не принято", - отмечает он.

В платежную систему планируется интегрировать аккаунты с паролями и никнеймом, аккаунты для текущего, сберегательного и объединенного счета. Также будет встроено приложение marketplace.

"Это как PayPal, только децентрализованный, который позволит проводить расчеты для массового пользователя. Все данные будут храниться в децентрализованном хранилище, реализованном при помощи пиринговой (P2P) сети, которая основана на равноправии участников", - рассказывает Баймуратов.

По его словам, в ноябре будет доступна тестовая версия, в феврале 2018 стартует альфа-версия и в июне 2018 года запустится полноценный релиз сервиса. Интеграция криптовалюты на первом этапе планируется в ресторанах и других заведениях общественного питания. Дальше - ее расширение на другие сферы.

Партнером выступает оператор программно-аппаратного комплекса Profit Solutions предназначенный для автоматизации торговли, гостиниц, кафе и ресторанов. При помощи созданного приложения можно обмениваться криптовалютами между бизнесом и его клиентами.

Принцип работы

По словам Баймуратова, между представителями Dash evolution и рестораном заключается договор - услуга обменивается на подарочный сертификат. Пока полноценная платежная система не запущена оплатить счет можно по QR-коду. Сейчас в криптовалюте dash можно оплатить в ресторане Гиви Рубинштейн, скоро проект запускается в Pasta Teca и некоторых заведениях сети Челентано.

После уведомления официанта о расчете в криптовалюте, он приносит чек с надписью "подарочный сертификат" и уведомлением, что человек согласен с договором публичной оферты. Правда, есть ограничение. Заплатить в криптовалюте за алкогольные напитки нельзя из-за требований лицензии.

Предусмотрена и отмена транзакции по оплате счета, если у клиента недостаточно крипты на кошельке. В таком случае предлагается оплата наличными или банковской картой. Если же клиент подтверждает транзакцию в криптовалюте и ее хватает, операцию отменить нельзя.

Переговоры ведутся и с другим бизнесом. На финальной стадии переговоры с сетями Катюша, Крыла и рестораном Milk bar. В перспективе планируют привлечь к пользованию системой сети кинотеатров. По словам разработчиков, потенциально на Dash evolution можно перевести любой бизнес, который пользуется Profit Solutions - главное согласие.

"В Dash evolution комиссионные для клиентов заведений не предусмотрены - все расходы возлагаются на собственников заведений", - отмечает Баймуратов. Курс криптовалюты к гривне при расчете определяется текущими биржевыми котировками. Согласно договору, каждый ресторан сам выбирает, на какой торговой площадке определять курс.

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У эксперимента существует ряд рисков, в том числе валютно-курсовых. "Ели бы вы имели традицию раз в месяц по пятницам с друзьями пить вино в ресторане и расплачиваться Dash то 11 августа за бутылочку вина привезенную из солнечной Италии стоимостью 500 грн вы бы заплатили (курс Dash/UAH - 1/5000) - 0,1 dash. То через месяц (курс Dash/UAH - 1/8300) - 0,06 dash", - поясняет главный исполнительный директор децентрализованной платформы для мобильных игр PlayHall.io Сергей Скабелкин.

Еще один риск - регуляторный. В своем последнем заявлении НБУ указал, что правовой статус криптовалют в Украине не определен. Они не считаются официальным платежным средством. Поэтому в Украине многое будет зависеть от НБУ, который лишь готовится обнародовать постановление о регуляции этой сферы.

"Это не значит, что использование криптовалют в предпринимательской деятельности запрещено, но обстановка неопределенности, которая сложилась, создала некую степень риска для операций с такими объектами. Поэтому практика внедрения криптовалют в бизнес-процессы идет путем обличения таких операций в уже существующие модели (дисконты, ваучеры, подарочные сертификаты)", - отмечает юрист Юсктум Нестор Дубневич.

Мировой охват

Во всем мире наблюдается тенденция к cashless - безналичным расчетам. Криптовалюта становится альтернативой наличным платежам. Отдельные государства, такие как КНР, Казахстан, Нидерланды и Эквадор уже готовятся к выпуску своей цифроврой валюты. Согласно данным Coinmarketcap, по состоянию на 8 сентября их рынок оценивается в $148 млрд.

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Рано или поздно криптовалютные платежные системы начнут забирать хлеб у таких гигантов как Visa и MasterCard. Готовы ли они к конкуренции? Представители платежных систем не ответили на вопросы LIGA.net к моменту публикации.

"Если посмотреть на мировые тренды, платежи на основе протокола блокчейн только растут. Безусловно, на первых порах им придется конкурировать с традиционными платежными инструментами - MasterCard и Visa, но со временем таких решений будет все больше", - считает официальный представитель Bitcoin Foundation Ukraine Андрей Дубецкий.

Максим Нечипоренко