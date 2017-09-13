Глава JPMorgan назвал биткоин инструментом мошенничества

Генеральный директор JPMorgan Chase прогнозирует крах биткоина, несмотря на рост курса

Генеральный директор банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин инструментом мошенничества и пригрозил увольнением трейдерам, торгующим им. Об этом сообщает Bloomberg.



"Если я узнаю, что кто-то из сотрудников JP Morgan торгует биткоинами, я тут же уволю его по двум причинам: это против наших правил и это просто глупо", - заявил он.



Банкир убежден, что биткоин - это очередной пузырь. "Не просите меня играть на понижение курса. Биткоин может вырасти до $20 тыс., прежде чем лопнет. Но в конечном счете он лопнет", - добавил он.



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