Глава JPMorgan назвал биткоин инструментом мошенничества
Генеральный директор банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон назвал криптовалюту биткоин инструментом мошенничества и пригрозил увольнением трейдерам, торгующим им. Об этом сообщает Bloomberg.
"Если я узнаю, что кто-то из сотрудников JP Morgan торгует биткоинами, я тут же уволю его по двум причинам: это против наших правил и это просто глупо", - заявил он.
Банкир убежден, что биткоин - это очередной пузырь. "Не просите меня играть на понижение курса. Биткоин может вырасти до $20 тыс., прежде чем лопнет. Но в конечном счете он лопнет", - добавил он.
Главный бухгалтер американской Комиссии по ценным бумагам и биржам предупредила, что компаниям, принимающим участие в размещении токенов на ICO, нужно помнить о своих обязательствах по финансовой отчетности.
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