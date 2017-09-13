Курс биткоина опустился ниже $4 тысяч

13 сентября курс криптовалюты биткоин снизился до $3,85 тысяч

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 13 сентября, опустился ниже $4 тысяч.



По данным Coindesk, сейчас биткоин торгуется по $3,85 тысяч.



Генеральный директор банка JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон называет биткоин инструментом мошенничества и прогнозирует, что этот рынок лопнет.



Главный бухгалтер американской Комиссии по ценным бумагам и биржам предупредила, что компаниям, принимающим участие в размещении токенов на ICO, нужно помнить о своих обязательствах по финансовой отчетности.



Европейский союз инвестировал более €5 млн в стартапы, которые разрабатывают или изучают применение технологии блокчейн.



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