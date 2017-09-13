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Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple

13.09.2017 15:30
Криптовалютная сеть Ripple готовится к пилотному запуску трансграничных платежей между Японией и Южной Кореей

SBI Ripple Asia намерена применить технологию блокчейн для трансграничных платежей между южнокорейскими и японскими банками. Старт пилотного проекта запланирован на конец текущего года, пишет Nikkei Asian Review.

Участники проекта уверенны, что переход межбанковских трансграничных платежей на блокчейн позволяет осуществлять их в любое время суток и приведет к значительному сокращению операционных издержек.

Издание отмечает, что финансовые институты Южной Кореи в целом проявляют значительную заинтересованность в использовании технологии распределенного реестра в банковском секторе.

SBI Ripple Asia и ее родительская структура также собираются запустить программу подготовки специалистов в сфере технологии распределенного реестра в октябре этого года. Одними из первых о своем желании участвовать в программе заявил Исследовательский институт Номура, а также компании Toppan Printing и NEC.

Напомним, что пилотный проект базируется на результатах тестирования технологии распределенного реестра Ripple японскими банками в марте этого года.

SBI Ripple Asia была создана в начале 2016 года в результате стратегического партнерства Ripple и SBI Holdings.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Япония, криптовалюта, криптоэкономика, Ripple
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