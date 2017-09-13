Япония и Корея переходят на платежи в криптовалюте Ripple
SBI Ripple Asia намерена применить технологию блокчейн для трансграничных платежей между южнокорейскими и японскими банками. Старт пилотного проекта запланирован на конец текущего года, пишет Nikkei Asian Review.
Участники проекта уверенны, что переход межбанковских трансграничных платежей на блокчейн позволяет осуществлять их в любое время суток и приведет к значительному сокращению операционных издержек.
Издание отмечает, что финансовые институты Южной Кореи в целом проявляют значительную заинтересованность в использовании технологии распределенного реестра в банковском секторе.
SBI Ripple Asia и ее родительская структура также собираются запустить программу подготовки специалистов в сфере технологии распределенного реестра в октябре этого года. Одними из первых о своем желании участвовать в программе заявил Исследовательский институт Номура, а также компании Toppan Printing и NEC.
Напомним, что пилотный проект базируется на результатах тестирования технологии распределенного реестра Ripple японскими банками в марте этого года.
SBI Ripple Asia была создана в начале 2016 года в результате стратегического партнерства Ripple и SBI Holdings.
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