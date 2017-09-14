Криптобиржа Poloniex ограничила доступ для жителей Крыма
Криптобиржа Poloniex ограничила доступ к своим услугам жителям Крыма, сообщает один из пользователей форума miningclub, выясняя причины заморозки доступа к торгам.
"Наша система обнаружила, что вы, вероятно, находитесь в Крыму. К сожалению, Poloniex прекращает обслуживание жителей и резидентов Крыма", - ответили в службе поддержки биржи.
Саппорт Poloniex потребовал, чтобы пользователь ряд шагов перед открытием доступа к своей платформе:
1. Посетить https://poloniex.com/profile, чтобы изменить свой профиль
2. Ввести свой адрес и номер телефона
3. Загрузить сканы вашего удостоверения личности, выданное правительством вашей страны с фотографией, которая содержит подтверждение вашего места жительства за пределами Крыма, номер вашего страхового свидетельства или паспорта, а также дату рождения.
"Если вы находитесь в Крыму или являетесь гражданином Крыма, у вас будет возможность разового снятия средств и закрытия счета. Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем снова поприветствовать вас на Poloniex. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - считают в Poloniex.
Отмечается, что ограничение накладывается только на возможность торговать на бирже. Средства пользователя не были заморожены и их можно вывести на другие площадки.
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