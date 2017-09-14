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Криптобиржа Poloniex ограничила доступ для жителей Крыма

14.09.2017 13:15
Криптобиржа Poloniex закрыла возможность торговли криптовалютами для жителей Крыма

 

Криптобиржа Poloniex ограничила доступ к своим услугам жителям Крыма, сообщает один из пользователей форума miningclub, выясняя причины заморозки доступа к торгам.

"Наша система обнаружила, что вы, вероятно, находитесь в Крыму. К сожалению, Poloniex прекращает обслуживание жителей и резидентов Крыма", - ответили в службе поддержки биржи.

Саппорт Poloniex потребовал, чтобы пользователь ряд шагов перед открытием доступа к своей платформе:

1. Посетить https://poloniex.com/profile, чтобы изменить свой профиль 
2. Ввести свой адрес и номер телефона 
3. Загрузить сканы вашего удостоверения личности, выданное правительством вашей страны с фотографией, которая содержит подтверждение вашего места жительства за пределами Крыма, номер вашего страхового свидетельства или паспорта, а также дату рождения.

"Если вы находитесь в Крыму или являетесь гражданином Крыма, у вас будет возможность разового снятия средств и закрытия счета. Мы надеемся, что в ближайшем будущем мы сможем снова поприветствовать вас на Poloniex. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - считают в Poloniex.

Отмечается, что ограничение накладывается только на возможность торговать на бирже. Средства пользователя не были заморожены и их можно вывести на другие площадки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Крым, криптовалюта, криптоэкономика, Poloniex
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