Главная криптовалютная биржа Китая остановит торги

В конце месяца китайская криптовалютная биржа BTCC остановит торги

Ведущая криптовалютная биржа Китая BTCC в этом месяце остановит торги. Об этом биржа сообщает на своей странице в Twitter.



Согласно сообщению, торги будут остановлены 30 сентября.



Такое решение вызвано запретом центробанка Китая на проведение ICO, о котором регулятор объявил 4 сентября.



BTCC уточняет, что решение об остановке торгов не касается других продуктов, включая работу майнингового пула.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.