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Биткоин подешевел до $3 тысяч

15.09.2017 11:45
Курс биткоина вплотную приблизился к отметке $3000 за монету
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 15 сентября, опускался до $3,050 тысяч, потеряв, таким образом, 40% капитализации за две недели.

По данным потокового графика биржи BitStamp, сейчас биткоин торгуется в диапазоне $3,060-$3,070 тысяч за монету.

Напомним, что ограничения на проведение первичного размещения монет (ICO) для локальных компаний в Китае негативно повлиял на стоимость первой криптовалюты. Биткоин является основной валютой для входа в крпторынок. Ограничение на проведение ICO снижают спрос на биткоин и толкают котировки вниз.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта, криптоэкономика
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