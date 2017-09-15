Биткоин подешевел до $3 тысяч
Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 15 сентября, опускался до $3,050 тысяч, потеряв, таким образом, 40% капитализации за две недели.
По данным потокового графика биржи BitStamp, сейчас биткоин торгуется в диапазоне $3,060-$3,070 тысяч за монету.
Напомним, что ограничения на проведение первичного размещения монет (ICO) для локальных компаний в Китае негативно повлиял на стоимость первой криптовалюты. Биткоин является основной валютой для входа в крпторынок. Ограничение на проведение ICO снижают спрос на биткоин и толкают котировки вниз.
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