Китай закрывает все криптовалютные биржи
Все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции до конца текущего дня, пишет китайское издание Caixin.
Помимо этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов. Об этом говорится в документе пекинского филиала комитета по контролю за финансовыми рисками, который возглавляется центробанком страны.
Уведомления о закрытии связано в связи с ужесточением регулирования в Китае операций с токенами ценных бумаг.
Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, также должны представить регулятору подробный план вывода средств пользователей до 18:00 по пекинскому времени 20 сентября.
Все владельцы бирж, инвесторы, члены высшего руководства и персонал, отвечающий за финансы и ключевые технологии, должны оставаться в Пекине для сотрудничества с властями.
Ранее о своем закрытии 30 сентября сообщила биржа ViaBTC. В четверг аналогичное решение приняла биржа BTCC.
Сегодня ожидается информация по результатам встречи OKCoin и Huobi с китайскими регуляторами. Курс Биткоина на фоне этих новостей продолжает падать и достиг отметки в $3071, при капитализации $50,877,511,565.
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