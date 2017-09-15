Китай закрывает все криптовалютные биржи

Власти Китая закрывают все криптовалютные биржи в Пекине к полуночи 15 сентября

Все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции до конца текущего дня, пишет китайское издание Caixin.

Помимо этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов. Об этом говорится в документе пекинского филиала комитета по контролю за финансовыми рисками, который возглавляется центробанком страны.

Уведомления о закрытии связано в связи с ужесточением регулирования в Китае операций с токенами ценных бумаг.

Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, также должны представить регулятору подробный план вывода средств пользователей до 18:00 по пекинскому времени 20 сентября.

Все владельцы бирж, инвесторы, члены высшего руководства и персонал, отвечающий за финансы и ключевые технологии, должны оставаться в Пекине для сотрудничества с властями.

Ранее о своем закрытии 30 сентября сообщила биржа ViaBTC. В четверг аналогичное решение приняла биржа BTCC.

Сегодня ожидается информация по результатам встречи OKCoin и Huobi с китайскими регуляторами. Курс Биткоина на фоне этих новостей продолжает падать и достиг отметки в $3071, при капитализации $50,877,511,565.

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