 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.05  26.34   EUR:  30.85  31.46
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Китай закрывает все криптовалютные биржи

15.09.2017 15:20
Власти Китая закрывают все криптовалютные биржи в Пекине к полуночи 15 сентября
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить торговые операции до конца текущего дня, пишет китайское издание Caixin.

Помимо этого биржи, зарегистрированные в Пекине, должны прекратить регистрацию новых пользователей, о чем должны уведомить своих клиентов. Об этом говорится в документе пекинского филиала комитета по контролю за финансовыми рисками, который возглавляется центробанком страны. 

Уведомления о закрытии связано в связи с ужесточением регулирования в Китае операций с токенами ценных бумаг.

Все криптовалютные биржи, зарегистрированные в Пекине, также должны представить регулятору подробный план вывода средств пользователей до 18:00 по пекинскому времени 20 сентября.

Все владельцы бирж, инвесторы, члены высшего руководства и персонал, отвечающий за финансы и ключевые технологии, должны оставаться в Пекине для сотрудничества с властями.

Ранее о своем закрытии 30 сентября сообщила биржа ViaBTC. В четверг аналогичное решение приняла биржа BTCC

Сегодня ожидается информация по результатам встречи OKCoin и Huobi с китайскими регуляторами. Курс Биткоина на фоне этих новостей продолжает падать и достиг отметки в $3071, при капитализации $50,877,511,565.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биржа, Китай, биткоин, криптовалюта, криптоэкономика
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров