Япония вышла в лидеры по торговле биткоином
Япония стала крупнейшим рынком биткоина, заняв 50,75% в мировом масштаба в связи с оттоком трейдеров первой криптовалютой из Китая, пишет Cointelegraph.
После ограничения работы кориптовалютных бирж в Китае, китайские трейдеры перешли на японский рынок биткоина. Резкая миграция трейдеров привела к кратковременному росту объема торговли в Японии, что позволило рынку обогнать доллар более чем на 20%.
Трейдеры не хотят рисковать с китайским правительством и его непредсказуемым характером. Всего за три дня ежедневный объем торгов на китайском рынке биткоинов сократился вдвое - с 15% до менее 6,4% по данным крупного агрегатора о рыночных данных биткоина CryptoCompare.
Как подчеркнул создатель litecoin Чарли Ли, уход биткоина с рынков КНР затронет только 10-15% трейдеров на глобальном рынке. Более того, в течение следующих нескольких недель мировой рынок биткоина стабилизируется, так как трейдеры переходят с китайского рынка в Южную Корею и Японию. Правительства этих стран ведет более дальновидную политику, а также разработали значительно более эффективные правила, отраслевые стандарты как для обмена криптовалютами, так и для пользователей.
Напомним, что на прошлой неделе китайское правительство, местные власти и финансовые регуляторы официально потребовали от китайских биткоин-бирж и торговых платформ прекратить свою работу к концу сентября из-за спекуляций на рынке первичного предложения монет (ICO).
OKCoin и Huobi, две крупнейших биржи в Китае, получили право работать до 30 октября, хотя в прошлом они не были замечены в каких-либо ICO.
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