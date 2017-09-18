Биткоин восстановил позиции после падения
Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 18 сентября, преодолел отметку $3 тысяч, восстановившись после обвала в пятницу.
По данным потокового графика биржи BitStamp, стоимость биткоина составляет $4,089 тысяч за монету по состоянию на 16:43 по киевскому времени.
Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября курс биткоина опускался до $3050 за монету.
Напомним, что ограничения на проведение первичного размещения монет (ICO) для локальных компаний в Китае негативно повлиял на стоимость первой криптовалюты.
Однако китайские трейдеры перешли на японский южнокорейский рынок биткоина. Как отмечают эксперты, этот шаг приведет к стабилизации мирового рынка биткоина в течение следующих нескольких недель.
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