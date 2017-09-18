 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.07  26.36   EUR:  30.98  31.55
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Биткоин восстановил позиции после падения

18.09.2017 16:58
Котриовки первой криптовалюты превысил $4 тысячи за монету

Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 18 сентября, преодолел отметку $3 тысяч, восстановившись после обвала в пятницу.

По данным потокового графика биржи BitStamp, стоимость биткоина составляет $4,089 тысяч за монету по состоянию на 16:43 по киевскому времени.

Как сообщалось, в пятницу, 15 сентября курс биткоина опускался до $3050 за монету.

Напомним, что ограничения на проведение первичного размещения монет (ICO) для локальных компаний в Китае негативно повлиял на стоимость первой криптовалюты.

Однако китайские трейдеры перешли на японский южнокорейский рынок биткоина. Как отмечают эксперты, этот шаг приведет к стабилизации мирового рынка биткоина в течение следующих нескольких недель.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, криптовалюта, криптоэкономика
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров