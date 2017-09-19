Большая чистка: почему в Китае запретили ICO

Массовое распространение ICO привело на рынок мошенников. Как распознать обман?

Падение курса биткоина за последние две недели на 30% породило новые слухи о его скорой кончине. На самом деле, это всего лишь следствие ограничений на первичное размещение монет в США и Китае, которое из механизма привлечения инвестиций превратилось в метод отъема денег у инвесторов.

Как вовремя распознать обман и не попасть в ловушку?

Сигнал тревоги

Initial coin offering или ICO - это способ привлечения капитала на реализацию проекта. Инвесторы платят деньги и получают взамен токены, которые упрощенно можно назвать криптоакциями или другими криптоактивами компании.

Сейчас в сфере первичного размещения коинов создалась ситуация, которую можно назвать ICO alert. Если в конце весны - начале лета этого года было проведено всего несколько успешных ICO, и все они были привязаны к реальным проектам, то сейчас их количество растет по экспоненте и исчисляется тысячами.

ICO сулит большие прибыли - сотни и даже тысячи процентов доходности. В погоне за наживой инвесторы ринулись вкладывать средства в новые проекты. Ажиотажным спросом пользуются мошенники. Отсутствие регуляции создало благоприятные условия для того, чтобы под видом первичного размещения собрать круглую сумму и благополучно скрыться.

"Стремительный рост популярности привлекает в эту сферу мошенников как магнит. По моему мнению, 98% всех готовящихся ICO - это проекты, которые никогда не будут доведены до конца", - считает операционный директор агентства блокчейн-проектов The 8760 Юрий Милютин.

Схема "работы"

Для подготовки ICO не нужно много денег. Предположим, что в pre-pre-ICO вы вкладываете $20 000. Они расходуются на рекламу и запуск pre-ICO. Pre-ICO собирает уже $200 000. Эти средства, помимо рекламы, идут на создание сайта и дизайн. При выходе на ICO такой проект может собрать $2 млн.

"Бывает, проект рекламирует токены со скидкой 70%. Ценность продукта в этот момент не растет. Что в этом плохого - деньги последующих инвесторов используются для вознаграждения первых на этапе в 1-2 месяца", - поясняет криптограф и учредитель Центра разработки блокчейн-решений для финансового рынка Distributed Lab Павел Кравченко.

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Далее, чтобы привлечь еще больше инвесторов, при помощи резких колебаний котировок токена (pump&dump) можно поднять его стоимость на бирже в разы. Разумеется, не бесплатно, в пользу биржи отчисляется 1-5% от привлеченного капитала. Но оно того стоит. "Такие действия запрещены законами любой страны, но крипто-биржи, в основном, не регулируются", - отмечает Кравченко.

И это не конец игры. Деньги, собранные проектами на ICO по-тихому вкладываются в другие ICO. Таким образом, ICO финансируются токенами других ICO, которые уже торгуются дорого, но даже не начинали разрабатывать продукт.





Как не попасть в ловушку? Чтобы вложится в те 1-2% действительно важных стартапов, следует обратить внимание на команду, выводящую ICO. "Если эти люди уже раньше занимались такими проектами, им можно доверять, - говорит Милютин. - Если перед вами случайные люди, вероятность обмана равна практически 100%".

ICO под контролем

ICO сейчас по-прежнему находится на волне популярности, и обман к несчастью доверчивых инвесторов пока работает. Казалось бы, никем не контролируемый до этого рынок будет развиваться вечно, ведь крипта до последнего времени не попадала в поле зрения финансовых регуляторов. Запрет на первичное размещение коинов на крупнейшем рынке в Китае оказал отрезвляющий эффект на сферу цифровых финансов.

"Мошенники массово проводят токенизацию активов под видом ICO, которыми не владеют. И в Китае не хотят, чтобы они безнаказанно выводили деньги на свои счета. Сейчас в Китае к разработке регуляторного законодательства привлечены специалисты в этой области. Например, сотрудники биржи BTC-China, которая анонсировала перерыв в торговле токенами", - отмечает Милютин.

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США (SEC) также настороже. В Штатах пока не зашли так далеко как в КНР, но прецеденты есть. Начиная с июля этого года, SEC с завидной регулярностью накладывает ограничения на операции с первичным размещением.

"На фоне разгула скамеров (мошеников. - Ред.) регуляция со стороны Комиссии по ценным бумагам США и частичный заперт ICO в Китае выглядят более чем позитивно. Более того, появились первые признаки перегрева рынка - многие проекты начали недобирать инвестиции, инвесторы стали более разборчивыми", - говорит Милютин.

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В Китае различают криптовалюты и токены в качестве ценных бумаг. Под запрет попали лишь ценные бумаги, оригинальные криптовалюты не запрещены. По словам Милютина, в КНР запрещен не весь рынок ICO, под запрет попали лишь локальные компании. Да и то на время - до выработки правил игры на рынке ICO.

После того как криптоактивы перестали быть платежным инструментом лишь для ограниченного круга энтузиастов, рынок испытывает пристально внимание со стороны национальных регуляторов. Они работают над определением статуса новых финансовых инструментов, стремятся снизить риски для массовых инвесторов и очистить рынок от недобросовестных игроков и мошенников. Можно предположить, что в ближайшее время будут прописываться правила регистрации и проведения ICO для компаний. В конце концов, появятся признаки цивилизованного стабильного рынка, с которого уйдет большинство недобросовестных игроков.

Еще одна важная задача регуляторов - противостояние отмыванию денег через криптоактивы. Если токен ICO представляет собой акцию компании, в задачи регулятора входит проведение идентификации инвесторов и соответствующее налогообложение всех вовлеченных сторон.

"По всей видимости, скоро будут разработаны криптографические способы контроля финансирования проектов, чтобы каждая фаза финансировалась отдельно, и набор правил торговли выполняемых смарт контрактом", - прогнозирует Кравченко.





Пока не появятся четкие правила, рынок ICO будет лихорадить. Соблазн собрать средства и объявить, что все украли, будет слишком велик.

Максим Нечипоренко

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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