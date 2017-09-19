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Japan Exchange рекомендует переход на технологию blockchain

19.09.2017 12:51
Крупнейшие фондовые биржи Азии рассматривают переход на технологию blockchain

Финансовая корпорация Japan Exchange Group (JPX) разработала документ, где показаны возможности использования технологии blockchain на рынках капитала, а также ее преимущества и недостатки, пишет CoinDesk.

Эксперты JPX анализируют возможности популярных блокчейн-платформ, таких как Hyperledger Fabric, Corda от консорциума R3 и тестируемый инвестиционным банком JPMorgan приватный блокчейн Quorum. По их мнению, технология распределенного реестра позволяет повысить эффективность многих процессов в финансовом секторе.

В документе также выделены и слабые стороны технологии. В частности, это ограниченная производительность, трудность использования сложных алгоритмов криптографии для конфиденциальной передачи активов, и возможные риски централизации, которые связанные с концентрацией блокчейн-нод в "облаке".

Исследователи из JPX считают, что для раскрытия потенциала новых технологий в финансовой сфере необходимо проводить больше экспериментов на базе технологии распределенного реестра.

"Для пользователей новых технологий очень важно не только активно их изучать, в контексте практических потребностей, но и поддерживать обратную связь с разработчиками", - отмечают авторы документа.

Напомним, что в марте 2016 года JPX в партнерстве с IDM Japan начала тестирование технологии блокчейн в расчетно-клиринговых и других операциях. В экспериментах был задействован код, разработанный участниками консорциума Hyperledger. В начале 2017 года JPX получила от Агентства финансовых услуг Японии разрешение на использование новых финансовых технологий, включая блокчейн.

Финансовая корпорация Japan Exchange Group является оператором крупнейших фондовых бирж Азии - Токийской фондовой биржи и Осакской биржи ценных бумаг.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Япония, биржа, криптоэкономика, blockchain
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