Japan Exchange рекомендует переход на технологию blockchain

Крупнейшие фондовые биржи Азии рассматривают переход на технологию blockchain

Финансовая корпорация Japan Exchange Group (JPX) разработала документ, где показаны возможности использования технологии blockchain на рынках капитала, а также ее преимущества и недостатки, пишет CoinDesk.

Эксперты JPX анализируют возможности популярных блокчейн-платформ, таких как Hyperledger Fabric, Corda от консорциума R3 и тестируемый инвестиционным банком JPMorgan приватный блокчейн Quorum. По их мнению, технология распределенного реестра позволяет повысить эффективность многих процессов в финансовом секторе.

В документе также выделены и слабые стороны технологии. В частности, это ограниченная производительность, трудность использования сложных алгоритмов криптографии для конфиденциальной передачи активов, и возможные риски централизации, которые связанные с концентрацией блокчейн-нод в "облаке".

Исследователи из JPX считают, что для раскрытия потенциала новых технологий в финансовой сфере необходимо проводить больше экспериментов на базе технологии распределенного реестра.

"Для пользователей новых технологий очень важно не только активно их изучать, в контексте практических потребностей, но и поддерживать обратную связь с разработчиками", - отмечают авторы документа.

Напомним, что в марте 2016 года JPX в партнерстве с IDM Japan начала тестирование технологии блокчейн в расчетно-клиринговых и других операциях. В экспериментах был задействован код, разработанный участниками консорциума Hyperledger. В начале 2017 года JPX получила от Агентства финансовых услуг Японии разрешение на использование новых финансовых технологий, включая блокчейн.

Финансовая корпорация Japan Exchange Group является оператором крупнейших фондовых бирж Азии - Токийской фондовой биржи и Осакской биржи ценных бумаг.

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