Japan Exchange рекомендует переход на технологию blockchain
Финансовая корпорация Japan Exchange Group (JPX) разработала документ, где показаны возможности использования технологии blockchain на рынках капитала, а также ее преимущества и недостатки, пишет CoinDesk.
Эксперты JPX анализируют возможности популярных блокчейн-платформ, таких как Hyperledger Fabric, Corda от консорциума R3 и тестируемый инвестиционным банком JPMorgan приватный блокчейн Quorum. По их мнению, технология распределенного реестра позволяет повысить эффективность многих процессов в финансовом секторе.
В документе также выделены и слабые стороны технологии. В частности, это ограниченная производительность, трудность использования сложных алгоритмов криптографии для конфиденциальной передачи активов, и возможные риски централизации, которые связанные с концентрацией блокчейн-нод в "облаке".
Исследователи из JPX считают, что для раскрытия потенциала новых технологий в финансовой сфере необходимо проводить больше экспериментов на базе технологии распределенного реестра.
"Для пользователей новых технологий очень важно не только активно их изучать, в контексте практических потребностей, но и поддерживать обратную связь с разработчиками", - отмечают авторы документа.
Напомним, что в марте 2016 года JPX в партнерстве с IDM Japan начала тестирование технологии блокчейн в расчетно-клиринговых и других операциях. В экспериментах был задействован код, разработанный участниками консорциума Hyperledger. В начале 2017 года JPX получила от Агентства финансовых услуг Японии разрешение на использование новых финансовых технологий, включая блокчейн.
Финансовая корпорация Japan Exchange Group является оператором крупнейших фондовых бирж Азии - Токийской фондовой биржи и Осакской биржи ценных бумаг.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
962
-
693
-
655
-
503
-
458