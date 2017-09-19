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Австралия отменит налог за покупку криптовалют

19.09.2017 15:50
Правительство Австралии подготовило законопроект по отмене налога за покупку криптовалют

Правительство Австралии подало в Парламент законопроект, который предусматривает решение проблемы "двойного налогообложения" для криптовалют путем отмены налога на их покупку, пишет Coinspot.

"Законопроект призван обеспечить отмену GST (налог за товары и услуги - ред.) за покупку цифровых валют, рассматривая их так же, как физические деньги. Изменение закона будет применяться ретроспективно с 1 июля 2017 года - в соответствии с бюджетом 2017 года с момента его объявления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если проект закона будет принят, то двойное налогообложение будет упразднено. Шаги австралийского правительства предпринимаются в рамках продвижения финансовых технологий в Австралии, включая её собственную экосистему цифровых валют.

"Этот законопроект упростит работу новых инновационных предприятий Австралии, поскольку правительство заинтересовано в увеличении рабочих мест и заработной платы", - сказали в правительстве.

В заявлении от 14 сентября австралийское казначейство заявило, что этот план "закрепит репутацию Австралии как глобального финтех центра".

Отметим, что сейчас австралийцы должны платить налог за товары и услуги (GST) при покупке криптовалюты, а также  когда их тратят. Такое положение дел регулярно поддавалось критике со стороны биткоин сообщества страны. В результате в марте 2016 года правительство Австралии объявило о планах отменить налог при покупке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налог на валюту, криптовалюта, Австралия
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