Австралия отменит налог за покупку криптовалют
Правительство Австралии подало в Парламент законопроект, который предусматривает решение проблемы "двойного налогообложения" для криптовалют путем отмены налога на их покупку, пишет Coinspot.
"Законопроект призван обеспечить отмену GST (налог за товары и услуги - ред.) за покупку цифровых валют, рассматривая их так же, как физические деньги. Изменение закона будет применяться ретроспективно с 1 июля 2017 года - в соответствии с бюджетом 2017 года с момента его объявления", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Если проект закона будет принят, то двойное налогообложение будет упразднено. Шаги австралийского правительства предпринимаются в рамках продвижения финансовых технологий в Австралии, включая её собственную экосистему цифровых валют.
"Этот законопроект упростит работу новых инновационных предприятий Австралии, поскольку правительство заинтересовано в увеличении рабочих мест и заработной платы", - сказали в правительстве.
В заявлении от 14 сентября австралийское казначейство заявило, что этот план "закрепит репутацию Австралии как глобального финтех центра".
Отметим, что сейчас австралийцы должны платить налог за товары и услуги (GST) при покупке криптовалюты, а также когда их тратят. Такое положение дел регулярно поддавалось критике со стороны биткоин сообщества страны. В результате в марте 2016 года правительство Австралии объявило о планах отменить налог при покупке.
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