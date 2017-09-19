Американский регулятор вынесет решение по технологии blockchain

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обсудит технологию blockchain 12 октября

Консультативный комитет для инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерен обсудить технологию blockchain 12 отября, пишет Coindesk

Как сообщается, на заседании Комитета обсудят "блокчейн и другие распространенные технологии распределённого реестра, и их последствия для рынков ценных бумаг". В уведомлении нет информации о составе присутствующих, или вопросы, которые будут подниматься.

Не ясно также, будет ли на обсуждении подниматься вопрос, связанный с расследованием SEC в отношении проекта DAO, который подвергся хакерской атаке и потерял около 40% токенов после того, как привлек на первичном размещении (ICO) порядка $150 млн в криптовалюте ethereum (ETH).

В результате расследования по этому делу SEC принял решение, что некоторые токены, проданные с помощью ICO, являются ценными бумагами, а большая часть ICO попадает под действие законов о ценных бумагах.

Напомним, что в январе 2017 года министерство финансов США провело мероприятие, посвященное использованию потенциала блокчейна для страхового рынка. Другие агентства, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также провели слушания по этой теме.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.