Американский регулятор вынесет решение по технологии blockchain
Консультативный комитет для инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерен обсудить технологию blockchain 12 отября, пишет Coindesk
Как сообщается, на заседании Комитета обсудят "блокчейн и другие распространенные технологии распределённого реестра, и их последствия для рынков ценных бумаг". В уведомлении нет информации о составе присутствующих, или вопросы, которые будут подниматься.
Не ясно также, будет ли на обсуждении подниматься вопрос, связанный с расследованием SEC в отношении проекта DAO, который подвергся хакерской атаке и потерял около 40% токенов после того, как привлек на первичном размещении (ICO) порядка $150 млн в криптовалюте ethereum (ETH).
В результате расследования по этому делу SEC принял решение, что некоторые токены, проданные с помощью ICO, являются ценными бумагами, а большая часть ICO попадает под действие законов о ценных бумагах.
Напомним, что в январе 2017 года министерство финансов США провело мероприятие, посвященное использованию потенциала блокчейна для страхового рынка. Другие агентства, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также провели слушания по этой теме.
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