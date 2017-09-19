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Американский регулятор вынесет решение по технологии blockchain

19.09.2017 16:50
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обсудит технологию blockchain 12 октября

Консультативный комитет для инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) намерен обсудить технологию blockchain 12 отября, пишет Coindesk

Как сообщается, на заседании Комитета обсудят "блокчейн и другие распространенные технологии распределённого реестра, и их последствия для рынков ценных бумаг". В уведомлении нет информации о составе присутствующих, или вопросы, которые будут подниматься.

Не ясно также, будет ли на обсуждении подниматься вопрос, связанный с расследованием SEC в отношении проекта DAO, который подвергся хакерской атаке и потерял около 40% токенов после того, как привлек на первичном размещении (ICO) порядка $150 млн в криптовалюте ethereum (ETH).

В результате расследования по этому делу SEC принял решение, что некоторые токены, проданные с помощью ICO, являются ценными бумагами, а большая часть ICO попадает под действие законов о ценных бумагах.

Напомним, что в январе 2017 года министерство финансов США провело мероприятие, посвященное использованию потенциала блокчейна для страхового рынка. Другие агентства, включая Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC), также провели слушания по этой теме.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: фондовый рынок, криптоэкономика, SEC, токены
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