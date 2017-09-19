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Биткоин обвалится до $3 тысяч в ближайшее время

19.09.2017 17:10
Курс биткоина может снова просесть до $3 тысяч за монету из-за запрета майнинга в Китае

Курс первой криптовалюты может снова просесть до $3 тысяч за монету на фоне подтверждения слухов по запрету майнинга в Китае

"В ближайшее время мы можем стать свидетелями лавинообразного падения курса биткоина до уровня $3 тысячи за монету и мощную волну покупок последующую за касанием этой отметки. Произойдет это в случае подтверждения слухов о запрете майнинга в Китае", - говорит независимый криптотрейдер Кир Келевра.

Напомним, что сейчас начинают распространятся слухи о запрете майнинга в Китае. Пока не ясно, каким образом правительство КНР намерено имплементировать подобного рода запреты.

Однако можно предположить, что подобного рода регуляция вызовет краткосрочное снижение курса биткоина с высокой долей вероятности до уровня предыдущей просадки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курс валют, Китай, биткоин, криптовалюта, майнинг
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