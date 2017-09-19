 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.04  26.29   EUR:  31.03  31.56
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Центробанк ЕС запретил Эстонии выпускать криптовалюту

19.09.2017 17:55
План Эстонии по запуску национальной криптовалюты не смогут реализовать из-за критики со стороны Центрального банка ЕС
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Президент Европейского центрального банка Марио Драги запретил правительству Эстонии создать национальную криптовалюту, чтобы не составить конкуренцию евро в качестве главной валюты в юрисдикции ЕС, пишет Bitcoin.com.

"Никакое государство, входящее в ЕС, не может выпускать собственную валюту. Единственная валюта Еврозоны - это евро", - сказал Марио Драги.

Тем не менее, у Эстонии все еще есть возможность запуска собственной криптовалюты, если это будет сделано через государственно-частное партнёрство. "Этот план может быть осуществлен через какое-нибудь государственное учреждение", - заявил Даниэль Хеллер из Института международной экономики Петерсона.

Согласно заявлению главы отдела по связям с общественностью E-residency Арно Кастаньета, Эстония планирует продвигать проект, однако, он не упомянул то, как национальная криптовалюта будет согласовываться с требованиями ЕС. "Мы готовы двигаться вперед, но для этого необходимо провести обсуждение на национальном уровне. Если предложение одобрят, то следующим этапом перед ICO станет white paper, в котором будут указаны все достоинства Estcoin".

В августе Эстония представила свой план по запуску национальной криптовалюты Estcoin, которая должна централизованно управляться страной и выдаваться через ICO. Виталий Бутерин, создатель Ethereum, дал высокую оценку проекту Estcoin.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕЦБ, криптовалюта, эстония
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров