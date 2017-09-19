Центробанк ЕС запретил Эстонии выпускать криптовалюту

План Эстонии по запуску национальной криптовалюты не смогут реализовать из-за критики со стороны Центрального банка ЕС

Президент Европейского центрального банка Марио Драги запретил правительству Эстонии создать национальную криптовалюту, чтобы не составить конкуренцию евро в качестве главной валюты в юрисдикции ЕС, пишет Bitcoin.com.

"Никакое государство, входящее в ЕС, не может выпускать собственную валюту. Единственная валюта Еврозоны - это евро", - сказал Марио Драги.

Тем не менее, у Эстонии все еще есть возможность запуска собственной криптовалюты, если это будет сделано через государственно-частное партнёрство. "Этот план может быть осуществлен через какое-нибудь государственное учреждение", - заявил Даниэль Хеллер из Института международной экономики Петерсона.

Согласно заявлению главы отдела по связям с общественностью E-residency Арно Кастаньета, Эстония планирует продвигать проект, однако, он не упомянул то, как национальная криптовалюта будет согласовываться с требованиями ЕС. "Мы готовы двигаться вперед, но для этого необходимо провести обсуждение на национальном уровне. Если предложение одобрят, то следующим этапом перед ICO станет white paper, в котором будут указаны все достоинства Estcoin".

В августе Эстония представила свой план по запуску национальной криптовалюты Estcoin, которая должна централизованно управляться страной и выдаваться через ICO. Виталий Бутерин, создатель Ethereum, дал высокую оценку проекту Estcoin.

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