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Курс биткоина превысил $5 тысяч

02.09.2017 16:25
Сегодня утром курс криптовалюты биткоин вырос до $5,013 тысяч
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Курс криптовалюты биткоин сегодня, 2 августа, превысил $5 тыс. Об этом сообщает CoinDesk.

Рано утром по киевскому времени стоимость биткоина выросла до $5,013 тыс.

В августе инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозировал снижение курса биткоина почти вдвое. По прогнозам аналитиков банка, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.

Вчера Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin
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