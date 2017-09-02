Курс биткоина превысил $5 тысяч

Сегодня утром курс криптовалюты биткоин вырос до $5,013 тысяч

Курс криптовалюты биткоин сегодня, 2 августа, превысил $5 тыс. Об этом сообщает CoinDesk.



Рано утром по киевскому времени стоимость биткоина выросла до $5,013 тыс.



В августе инвестиционный банк Goldman Sachs прогнозировал снижение курса биткоина почти вдвое. По прогнозам аналитиков банка, сначала стоимость биткоина вырастет до $4,83 тыс. или даже выше. Однако затем начнется коррекция, и курс снизится до $2,22 тыс.



Вчера Национальный банк Украины разъяснил, что биткоин не попадает под определение валюты или денежного суррогата, а майнинг не является нарушением законодательства.



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