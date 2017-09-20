Биржа Bitfinex заявила о фишинговой атаке
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Bitfinex сообщила на своем аккаунте в twitter о появившемся фишинговом сайте, который выдает себя за гонконгскую платформу, однако на самом деле собирает конфиденциальные данные пользователей биржи.
В сообщении говорится, что появившаяся в выдаче Google рекламная ссылка на якобы сайт Bitfinex является ложной, так как начинается с www. (подлинный сайт биржи начинается с https://) и ведет на домен Bitfiniex.com.
Примечательно, что упомянутый фишинговый сайт в выдаче показан как Bitfinex.com.
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