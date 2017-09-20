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Биржа Bitfinex заявила о фишинговой атаке

20.09.2017 12:10
Крупнейшая криптовалютная биржа Bitfinex предупредила о наличии фишингового сайта
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Bitfinex сообщила на своем аккаунте в twitter о появившемся фишинговом сайте, который выдает себя за гонконгскую платформу, однако на самом деле собирает конфиденциальные данные пользователей биржи.

В сообщении говорится, что появившаяся в выдаче Google рекламная ссылка на якобы сайт Bitfinex является ложной, так как начинается с www. (подлинный сайт биржи начинается с https://) и ведет на домен Bitfiniex.com.

Примечательно, что упомянутый фишинговый сайт в выдаче показан как Bitfinex.com.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биржа, криптоэкономика, Bitfinex, фишинг
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