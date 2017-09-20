Закрытие китайских криптобирж не критично для рынка

Котировки биткоина уже через несколько недель могут вернуться на прежний уровень, из-за высокого спроса на криптовалюты

Жесткие меры правительства Китая по регулированию криптовалютного обращения не приведет к падению рынка, а нынешнее снижение котировок не является долгосрочной тенденцией, пишет Forklog.

"Рынок криптовалют по определению не поддается регулированию, но, вероятно, его развитие в отдельной стране можно замедлить, закрыв местные сервисы, предоставляющие доступ к онлайн-кошелькам", - комментирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его словам, в КНР размещено лишь 8% провайдеров криптокошельков. Их закрытие будет чувствительным для локальных клиентов, но не окажет критического влияния на глобальный рынок.

Нигматуллин считает, что важным драйвером падения котировок криптовалют стало ожидание запрета майнинга, поскольку в Китае на текущий момент сосредоточены 50% мировых майнинговых мощностей.

"Тем не менее, алгоритмы большинства криптовалют позволяют гибко подстраиваться под майнинговые мощности, поэтому этот фактор тоже не стоит считать негативным в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - полагает аналитик.

Как сообщалось, в Китае полностью запретят торговлю биткоином.

все криптовалютные обменные площадки, зарегистрированные в Пекине, прекратили деятельность 15 сентября.

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