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В Нью-Йорке за биткоины можно купить ювелирные украшения

20.09.2017 19:00
Samer Halimeh New York предоставил клиентам возможность покупки алмазов и других ювелирных изделий за биткоины
Фото – facebook.com/pro.bitcoin

Розничный магазин в Нью-Йорке Samer Halimeh New York, который специализируется на продаже алмазов, начинает принимать биткоины в качестве платежа, пишет Cointelegraph.

"Поскольку оплата Биткоином может быть сделана из любой точки мира, это особенно выгодно для наших поставщиков в Африке и наших клиентов из развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия, Южная Африка, Нигерия, Индия и Узбекистан", - сказал генеральный директор Samer Halimeh New York Самир Халимех.

Компания будет использовать BitPay в качестве платежной системы, которая также будет обслуживать кошелек магазина и транзакции клиентов.

Халимех подчеркнул, что в будущем цифровая валюта произведет революцию на рынке предметов роскоши. Использование биткоина сделает торговые процессы проще, дешевле и намного быстрее для клиентов и поставщиков. 

Отмечается, что из-за гибкости криптовалюты, многие крупные игроки на рынке призывают использовать биткоин, как покупателей, так и продавцов.

Ранее большинство покупок алмазов совершались с использованием доллара США. Однако недавние изменения в настроениях инвесторов из Азии и Ближнего Востока привел к спросу на покупки за Биткоины, в особенности для VIP-покупок с более чем семью нолями.

Торговля алмазами - одна из последних отраслей, куда пришла революция блокчейна. Блокчейн используется для борьбы с торговлей "кровавыми" алмазами и распространением подделок. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, Нью Йорк, алмазы
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