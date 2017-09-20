В Нью-Йорке за биткоины можно купить ювелирные украшения
Розничный магазин в Нью-Йорке Samer Halimeh New York, который специализируется на продаже алмазов, начинает принимать биткоины в качестве платежа, пишет Cointelegraph.
"Поскольку оплата Биткоином может быть сделана из любой точки мира, это особенно выгодно для наших поставщиков в Африке и наших клиентов из развивающихся стран, таких как Китай, Бразилия, Южная Африка, Нигерия, Индия и Узбекистан", - сказал генеральный директор Samer Halimeh New York Самир Халимех.
Компания будет использовать BitPay в качестве платежной системы, которая также будет обслуживать кошелек магазина и транзакции клиентов.
Халимех подчеркнул, что в будущем цифровая валюта произведет революцию на рынке предметов роскоши. Использование биткоина сделает торговые процессы проще, дешевле и намного быстрее для клиентов и поставщиков.
Отмечается, что из-за гибкости криптовалюты, многие крупные игроки на рынке призывают использовать биткоин, как покупателей, так и продавцов.
Ранее большинство покупок алмазов совершались с использованием доллара США. Однако недавние изменения в настроениях инвесторов из Азии и Ближнего Востока привел к спросу на покупки за Биткоины, в особенности для VIP-покупок с более чем семью нолями.
Торговля алмазами - одна из последних отраслей, куда пришла революция блокчейна. Блокчейн используется для борьбы с торговлей "кровавыми" алмазами и распространением подделок.
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