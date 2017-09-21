IT-компания из Украины вторая на международном блокчейн-конкурсе
Украинская IT-компания HACKEN заняла второе место на международном блокчейн-конкурсе d10e, который проходил в Киеве с 16 по 19 сентября 2017 года, сообщает lab.bit.ua.
Команда HACKEN во главе с Дмитрием Будориным и Ольгой Самойловой заняла второе место по результатам голосования жюри и аудитории. Компания получила призовой фонд в размере 33 биткоина (порядка $132 тыс.). Первое место досталось участникам из США.
Hacken - это украинский продукт для глобального рынка, баг баунти маркетплейс, который объединяет белых хакеров. Это также криптовалюта на базе платформы и акселератор для стартапов из этой сферы.
Масштабная блокчейн-конференция d10e впервые прошла в Киеве. В рамках мероприятия состоялся питч-конкурс, где победителей выбирало жюри и независимое голосование в интернете. 26 стартапов боролись за призовой фонд в размере 100 биткоинов, в числе которых два из Украины.
В этом году мероприятие было посвящено вопросам развития финансово-технологической индустрии, блокчейна, криптовалют и экономики совместного потребления. В конференции принимало участие около 26 стран со всего мира и около 400 участников. Ранее d10e проходила в Амстердаме, Бухаресте, Сан-Фрациско, Сингапуре и Тель-Авиве.
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