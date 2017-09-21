Swisscom запускает комплекс услуг на блокчейне
Государственная компания Swisscom, поставляющая услуги связи на рынке Швейцарии, запустила новое подразделение, специализирующееся на блокчейне, сообщает Coindesk.
Дочерняя структура компании Swisscom Blockchain AG планирует предоставить клиентам доступ к большому количеству различных сервисов на блокчейне. Сюда входят корпоративные решения, а также поддержка компания, запускающих собственное ICO.
"Мы хотим предоставить поддержку в качестве фактора ускорения, опираясь на экспертные знания, опыт и навыки в области реализации", - заявил руководитель финтех-подразделения Swisscom Иоанн Хёэнер после присоединения к блокчейн-проекту Hyperledger в декабре.
Напомним, что несколько месяцев назад Swisscom присоединилась к Hyperledger. Также, она является членом швейцарского блокчейн-консорциума, в который входят биржа SIX и банк Zürcher Kantonalbank, занимающий четвертое место в рейтинге страны. В январе группа представила инструмент для внебиржевой торговли на базе эфириума (ETH).
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