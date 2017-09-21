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Swisscom запускает комплекс услуг на блокчейне

21.09.2017 13:31
Швейцарская государственная компания Swisscom, оказывающая услуги связи, открывает блокчейн-подразделение
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Государственная компания Swisscom, поставляющая услуги связи на рынке Швейцарии, запустила новое подразделение, специализирующееся на блокчейне, сообщает Coindesk.

Дочерняя структура компании Swisscom Blockchain AG планирует предоставить клиентам доступ к большому количеству различных сервисов на блокчейне. Сюда входят корпоративные решения, а также поддержка компания, запускающих собственное ICO.

"Мы хотим предоставить поддержку в качестве фактора ускорения, опираясь на экспертные знания, опыт и навыки в области реализации", - заявил руководитель финтех-подразделения Swisscom Иоанн Хёэнер после присоединения к блокчейн-проекту Hyperledger в декабре.

Напомним, что несколько месяцев назад Swisscom присоединилась к Hyperledger. Также, она является членом швейцарского блокчейн-консорциума, в который входят биржа SIX и банк Zürcher Kantonalbank, занимающий четвертое место в рейтинге страны. В январе группа представила инструмент для внебиржевой торговли на базе эфириума (ETH).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Швейцария, blockchain, блокчейн, Swisscom
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