Малайзия создаст правила обращения криптовалют

Центробанк Малайзии создаст свод нормативно-правовых норм, регламентирующих обращение криптовалют

Малазийский центробанк планирует до конца текущего года разработать регулятивные нормы для сферы криптовалют, пишет Free Malaysia Today.

"Мы надеемся, что к концу года сможем разработать некоторые рекомендации в отношении криптовалют, особенно - в контексте проблемы отмывания денег и финансирования терроризма. Мы хотим обеспечить четкие правила для всех игроков на этом рынке", - подчеркнул глава центрального банка Малайзии Мухаммад бин Ибрахим.

Такой шаг свидетельствует о кардинальном изменении позиции центробанка Малайзии, который в 2014 году заявил, что "не будет регулировать операции с биткоином".

Заявления малайзийского центробанка свидетельствуют о пристальном внимании местных регуляторов к новым финансовым технологиям. Так, ранее Комиссия по ценным бумагам Малайзии предупреждала об опасности ICO.

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