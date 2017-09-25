НБУ не признает биткоин валютой - Чурий

Национальный банк Украины не может признать криптовалюты из-за отсутствия эмитента и высоких рисков мошенничества

Представители украинских финансовых регуляторов - НБУ и НКЦБФР - не признают крптовалюты, в том числе и биткоин, из-за отсутствия центрального эмитента, сообщает Finclub.

"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", - сказал замглавы НБУ Олег Чурий на Ukrainian Financial Forum, организованном группой ICU.

Он также добавил, что мировые финансовые регуляторы озабочены тем, что люди могут потерять деньги в связи с мошенничеством на криптовалютном рынке.

"Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов", - поддержал слова Чурия глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Тимур Хромаев.

Отметим, что Ukrainian Financial Forum проходил 22 сентября.

Напомним, Государственная фискальная служба считает, что на территории Украины биткоин нельзя использовать в качестве платежного средства как физическим, так и юридическим лицам.

Ранее в НБУ заявляли, что криптовалюта биткоин сейчас не имеет определенного правового статуса в Украине.

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