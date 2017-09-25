Coinbase добавил хранилища для криптовалют Ethereum и Litecoin

Популярный криптовалютный кошелек Coinbase добавил сейфы для Ethereum и Litecoin

Провайдер популярного криптовалютного кошелька Coinbase создал возможность для долгосрочного хранения Ethereum и Litecoin, говорится в блоге компании.

Опция хранения Ethereum и Litecoin даст пользователям дополнительную безопасность при выводе средств. Это 48-часовая задержка, обязательное подтверждение по почте или телефону, а также возможность подтверждения несколькими пользователями.

Аналогичное хранилище для биткоина появилось на Coinbase еще в 2014 году. Теперь держатели Ethereum и Litecoin, точно так же могут открыть аккаунт для долгосрочного хранения монет.

"Тогда нашей целью было помочь избавиться от ложного представления, что пользователям при хранении цифровых валют необходимо выбирать между безопасностью и удобством", - пишет сотрудник Coinbase Джесс Поллак.

Напомним, что поддержку Ethereum в Coinbase добавили летом 2016 года. О добавлении Litecoin было объявлено в мае этого года.

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