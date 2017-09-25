 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.38   EUR:  31.09  31.59
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Coinbase добавил хранилища для криптовалют Ethereum и Litecoin

25.09.2017 13:10
Популярный криптовалютный кошелек Coinbase добавил сейфы для Ethereum и Litecoin
Фото – https://www.coinbase.com

Провайдер популярного криптовалютного кошелька Coinbase создал возможность для долгосрочного хранения Ethereum и Litecoin, говорится в блоге компании.

Опция хранения Ethereum и Litecoin даст пользователям дополнительную безопасность при выводе средств. Это 48-часовая задержка, обязательное подтверждение по почте или телефону, а также возможность подтверждения несколькими пользователями.

Аналогичное хранилище для биткоина появилось на Coinbase еще в 2014 году. Теперь держатели Ethereum и Litecoin, точно так же могут открыть аккаунт для долгосрочного хранения монет.

"Тогда нашей целью было помочь избавиться от ложного представления, что пользователям при хранении цифровых валют необходимо выбирать между безопасностью и удобством", - пишет сотрудник Coinbase Джесс Поллак.

Напомним, что поддержку Ethereum в Coinbase добавили летом 2016 года. О добавлении Litecoin было объявлено в мае этого года.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, Coinbase, Ethereum, Litecoin, Эфириум, Лайткоин
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров