ЕС создаст бесплатный Wi-Fi на базе технологии блокчейн
Правительство ЕС обсудило поправки в бюджет на 2018 год, которые, среди прочего предусматривают финансирование проектов на базе технологии распределенного реестра, или блокчейна, пишет CoinDesk.
"Проект будет направлен на поддержку блокчейн-технологией схемы ваучеров Wi-Fi4EU. Это позволит производить прозрачную и отслеживаемую оплату услуг приватных компаний, которые построят инфраструктуру Wi-Fi4EU на средства ЕС. Кроме того, это обеспечит граждан инструментами проверки транзакций, зарегистрированных в базе данных. Все будет основано на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Помимо прочего, ожидается сотрудничество в предоставлении блокчейн-услуг со странами-членами союза", - говорится в документе.
Рассматриваемые объемы финансирования проекта колеблются в диапазоне от 1 до 10 млн евро.
Бюджет ЕС на 2018 год включает и предложение об использовании блокчейнов в рамках гуманитарных программ. По одному миллиону евро также будет выделено компаниям, разрабатывающим платформы распределенных баз. В частности, группе Horizontal Task Force для изучения эффективного использования блокчейна европейским парламентом.
Как ранее сообщалось, Европейский союз инвестировал более 5 млн евро (порядка $6 млн) в стартапы, которые разрабатывают или изучают применение технологии blockchain.
В то же время Европейская комиссия пересмотрит наказания, за преступления связанные с криптовалютой.
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