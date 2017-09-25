ЕС создаст бесплатный Wi-Fi на базе технологии блокчейн

ЕС увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза

Правительство ЕС обсудило поправки в бюджет на 2018 год, которые, среди прочего предусматривают финансирование проектов на базе технологии распределенного реестра, или блокчейна, пишет CoinDesk.

"Проект будет направлен на поддержку блокчейн-технологией схемы ваучеров Wi-Fi4EU. Это позволит производить прозрачную и отслеживаемую оплату услуг приватных компаний, которые построят инфраструктуру Wi-Fi4EU на средства ЕС. Кроме того, это обеспечит граждан инструментами проверки транзакций, зарегистрированных в базе данных. Все будет основано на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Помимо прочего, ожидается сотрудничество в предоставлении блокчейн-услуг со странами-членами союза", - говорится в документе.

Рассматриваемые объемы финансирования проекта колеблются в диапазоне от 1 до 10 млн евро.

Бюд­жет ЕС на 2018 год вклю­ча­ет и пред­ло­же­ние об ис­поль­зо­ва­нии блокчейнов в рам­ках гу­ма­ни­тар­ных программ. По одному миллиону евро также будет выделено ком­па­ниям, раз­ра­ба­ты­ва­ю­щим плат­фор­мы рас­пре­де­лен­ных баз. В частности, груп­пе Horizontal Task Force для изучения эффективного использования блокчейна ев­ро­пей­ским пар­ла­ментом.

Как ранее сообщалось, Европейский союз инвестировал более 5 млн евро (порядка $6 млн) в стартапы, которые разрабатывают или изучают применение технологии blockchain.

В то же время Европейская комиссия пересмотрит наказания, за преступления связанные с криптовалютой.

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