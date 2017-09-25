На блокчейн перейдут 20% центробанков планеты к 2019 году
Кембриджский центр по исследованию альтернативных финансовых систем пришел к выводу, что 20% центральных банков планеты перейдут на использование технологии открытого распределенного реестра к 2019 году. Еще 40% начнут активно ее эксплуатировать технологию в течение ближайших десяти лет, пишет Altcointoday.
Многие респонденты пока не определились с точными датами внедрения блокчейна в свои бизнес-процессы, однако подтвердили, что блокчейн является их приоритетом.
Некоторые центробанки заявили, что заинтересованы в использовании технологии и питают интерес к криптовалютам, включая биткоин и Ethereum. 80% опрошенных банков заявили, что планируют со временем выпустить собственную криптовалюту.
В исследовании центра отмечается, что в сфере госуправления уровень использования технологии блокчейн также растет. К примеру, такие системы как Horizon State, которые используют технологию блокчейн для создания избирательной системы, исключают возможности для манипуляций с результатами выборов.
"Впервые в истории, благодаря возможностям распределенного реестра, мы располагаем урной для голосования, которую нельзя взломать. Когда результаты выборов нельзя подделать, между общинами и даже компаниями устанавливается беспрецедентное доверие", - заявил основатель Horizon State Джейми Скелла.
Напомним, что Европейский союз инвестировал более 5 млн евро (порядка $6 млн) в стартапы, которые разрабатывают или изучают применение технологии blockchain.
Крупнейшие фондовые биржи Азии, входящие в Japan Exchange, рассматривают переход на технологию blockchain.
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