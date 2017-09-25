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Amazon в октябре начнет принимать биткоин к оплате

25.09.2017 19:11
Крупнейшая в мире торговая платформа Amazon начнет принимать к оплате биткоин уже в октябре этого года
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Крупнейшая в мире торговая платформа Amazon начнет принимать биткоин в качестве оплаты уже в октябре этого года, пишет Squawker ссылаясь на известного американского инвестора и ведущего популярных подкастов Джеймса Алтучера (James Altucher).

Руководство Amazon может сделать соответствующее заявление 26 октября в ходе очередной телефонной конференции. По словам Алтучера, эту информацию ему лично подтвердил глава Amazon Web Services Скотт Маллинз.

"Я уверен, что Amazon начнет принимать биткоин. У них нет иного выбора. И это будет тот самый поворотный момент, который приведет к созданию огромного богатства, которое мы еще никогда до этого не видели. Также стоит помнить об историческом стремлении компании идти впереди своих конкурентов в области ритейла", - пишет Алтучер.

Примечательно, что главный конкурент Amazon компания eBay уже высказала заинтересованность в биткоине как методе оплаты. Естественно, Amazon не хочет отдать эту часть рынка конкурентам.

Алтучер напомнил, что в 2016 году Amazon Web Services объявила о партнерстве с инвестиционной компанией Барри Силберта Digital Currency Group.

Джеймс Алтучер - известная личность в американских финансовых кругах. В прошлом менеджер хедж-фонда, он также является основателем более 20 компаний и автором 11 книг и многочисленных публикаций в таких изданиях, как The Financial Times, The Street, TechCrunch, Seeking Alpha, Thought Catalog и The Huffington Post.

Если слова Джеймса Алтучера соответствуют действительности и Amazon начнет принимать биткоин, это может стать серьезным фактором для популяризации первой криптовалюты и мощного роста ее цены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, Amazon
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