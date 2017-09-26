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В Украине впервые в мире продали недвижимость на смарт контракте

26.09.2017 10:39
В Украине впервые в мире была заключена сделка по купле продаже недвижимость на смарт контракте с использованием криптовалюты Etherеum
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Украина стала первой страной, где была проведена сделка по купле продаже недвижимости с использованием смарт-контракта. Согласно договору мены объект недвижимости был обменен на криптовалюту Etherеum сообщил советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко.

"На наших глазах творится история! Первая в мире электронная трансатлантическая сделка по мене недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum", - пишет у себя на странице в Facebook Константин Ярмоленко.

По его словам, собственником криптовалюты является компания из США, сама сделка была осуществлена на платформе Propy в Кремниевой Долине. При этом объект недвижимости находится в Киеве, а новый хозяин квартиры Марк Гинзбург из Нью-Йорка. Представители компании покупателя и самого продавца находились в Киеве.

Адрес смарт контракта отобразился в договоре, который был внесен напрямую в реестр недвижимости и в блокчейн системы Etherеum.

"В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7 и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт контрактом", - добавил Ярмоленко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Украина, криптовалюта, криптоэкономика, смарт-контракт, Smart contract, Etherеum
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