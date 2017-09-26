В Украине впервые в мире продали недвижимость на смарт контракте
Украина стала первой страной, где была проведена сделка по купле продаже недвижимости с использованием смарт-контракта. Согласно договору мены объект недвижимости был обменен на криптовалюту Etherеum сообщил советник главы Агентства электронного управления Украины Константин Ярмоленко.
"На наших глазах творится история! Первая в мире электронная трансатлантическая сделка по мене недвижимости на криптовалюту Etherеum с использованием смарт-контракта блокчейна Etherеum", - пишет у себя на странице в Facebook Константин Ярмоленко.
По его словам, собственником криптовалюты является компания из США, сама сделка была осуществлена на платформе Propy в Кремниевой Долине. При этом объект недвижимости находится в Киеве, а новый хозяин квартиры Марк Гинзбург из Нью-Йорка. Представители компании покупателя и самого продавца находились в Киеве.
Адрес смарт контракта отобразился в договоре, который был внесен напрямую в реестр недвижимости и в блокчейн системы Etherеum.
"В будущем каждый человек в любой стране мира сможет покупать недвижимость в любой другой стране в электронной форме в режиме 24/7 и при этом все данные по сделке будут записаны в блокчейн. Покупатель получит электронный сертификат права собственности, который будет надежно защищен технологией блокчейн. Весь процесс сделки будет автоматизирован смарт контрактом", - добавил Ярмоленко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- В Украине впервые в мире продали недвижимость на смарт контракте 10:39
- Amazon в октябре начнет принимать биткоин к оплате 19:11
- На блокчейн перейдут 20% центробанков планеты к 2019 году 19:00
- ЕС создаст бесплатный Wi-Fi на базе технологии блокчейн 13:20
- Coinbase добавил хранилища для криптовалют Ethereum и Litecoin 13:10
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
733
-
655
-
548
-
503
-
477
- $1,32 млрд отразмещения госбондов поступили в Госказначейство 17:55
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,39/26,415 17:42
- НКЦБФР предлагает оставить в Украине одну фондовую биржу 16:52
- В Южной Корее создают новую криптовалютную биржу 15:34
- После реформы минимальная пенсия вырастет до 1 450 грн 15:12