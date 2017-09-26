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В США создают отдел по борьбе с мошенничеством на ICO

26.09.2017 13:00
Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США создает отдел по борьбе с мошенничеством на ICO
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создаст подразделение, которое будет противодействовать нарушениям, связанных с технологией блокчейн и в сфере первичного распределения монет (ICO), сообщается на сайте ведомства.

Новое подразделение возглавит бывший со-руководитель отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями SEC Роберт Коэн. Новая структура в числе прочего сосредоточится на злоупотреблениях в сфере криптовалютного обращения: на манипулировании рынком и кражах конфиденциальной информации.

Напомним, в июле SEC вынесла первое предупреждение участникам рынка, что большинство выпускаемых в ходе ICO токенов могут подпадать под действие требований федеральных законов о ценных бумагах. При размещении или покупке токенов на ICO нужно придерживаться норм отчетности.

SEC также обсудит "блокчейн и другие распространенные технологии распределённого реестра, и их последствия для рынков ценных бумаг" 12 октября.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптоэкономика, криптобиржа, ICO, SEC, токены, token
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