В США создают отдел по борьбе с мошенничеством на ICO

Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США создает отдел по борьбе с мошенничеством на ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создаст подразделение, которое будет противодействовать нарушениям, связанных с технологией блокчейн и в сфере первичного распределения монет (ICO), сообщается на сайте ведомства.

Новое подразделение возглавит бывший со-руководитель отдела по борьбе с рыночными злоупотреблениями SEC Роберт Коэн. Новая структура в числе прочего сосредоточится на злоупотреблениях в сфере криптовалютного обращения: на манипулировании рынком и кражах конфиденциальной информации.

Напомним, в июле SEC вынесла первое предупреждение участникам рынка, что большинство выпускаемых в ходе ICO токенов могут подпадать под действие требований федеральных законов о ценных бумагах. При размещении или покупке токенов на ICO нужно придерживаться норм отчетности.

SEC также обсудит "блокчейн и другие распространенные технологии распределённого реестра, и их последствия для рынков ценных бумаг" 12 октября.

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