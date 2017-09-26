Barclays создает альтернативу SWIFT-переводам на блокчейн
Один из крупнейших финансовых конгломератов мира Barclays объединил усилия с блокчейн-консорциумом CLS Group для разработки системы быстрых и безопасных денежных переводов альтернативных SWIFT-переводам, пишет CoinDesk.
Решение по валютным переводам на основе блокчейн позволит создать альтернативу SWIFT-переводам и может использоваться параллельно с ними.
"Люди могут подключаться через SWIFT или через новый механизм соединения [на основе блокчейна]. Так что у вас будет выбор", - пояснил технический директор инвестиционного подразделения Barclays Ли Брейн.
В планах разработчиков создать возможность для участников торговать мировыми валютами при помощи шести различных инструментов на блокчейне в первых версиях платформа CLS Net. В основе новой платформы лежит технология Hyperledger Fabric.
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