Barclays создает альтернативу SWIFT-переводам на блокчейн

Barclays и блокчейн-консорциумом CLS Group создают систему валютных переводов на основе технологии блокчейн альтернативную SWIFT-переводам

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира Barclays объединил усилия с блокчейн-консорциумом CLS Group для разработки системы быстрых и безопасных денежных переводов альтернативных SWIFT-переводам, пишет CoinDesk.

Решение по валютным переводам на основе блокчейн позволит создать альтернативу SWIFT-переводам и может использоваться параллельно с ними.

"Люди могут подключаться через SWIFT или через новый механизм соединения [на основе блокчейна]. Так что у вас будет выбор", - пояснил технический директор инвестиционного подразделения Barclays Ли Брейн.

В планах разработчиков создать возможность для участников торговать мировыми валютами при помощи шести различных инструментов на блокчейне в первых версиях платформа CLS Net. В основе новой платформы лежит технология Hyperledger Fabric.

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