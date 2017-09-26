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Barclays создает альтернативу SWIFT-переводам на блокчейн

26.09.2017 13:16
Barclays и блокчейн-консорциумом CLS Group создают систему валютных переводов на основе технологии блокчейн альтернативную SWIFT-переводам
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Один из крупнейших финансовых конгломератов мира Barclays объединил усилия с блокчейн-консорциумом CLS Group для разработки системы быстрых и безопасных денежных переводов альтернативных SWIFT-переводам, пишет CoinDesk.

Решение по валютным переводам на основе блокчейн позволит создать альтернативу SWIFT-переводам и может использоваться параллельно с ними.

"Люди могут подключаться через SWIFT или через новый механизм соединения [на основе блокчейна]. Так что у вас будет выбор", - пояснил технический директор инвестиционного подразделения Barclays Ли Брейн.

В планах разработчиков создать возможность для участников торговать мировыми валютами при помощи шести различных инструментов на блокчейне в первых версиях платформа CLS Net. В основе новой платформы лежит технология Hyperledger Fabric.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптоэкономика, blockchain, блокчейн, Barclays, CLS Group, SWIFT
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