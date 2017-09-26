В Южной Корее создают новую криптовалютную биржу

Южнокорейская Dunamu Inc совместно с американской криптовалютной биржей Bittrex в октябре готовит к запуску торговую платформу Upbit

Финтех-компания Dunamu Inc из Южной Кореи создает торговую платформу Upbit при поддержке американской криптовалютной биржи Bittrex. Запуск новой биржи намечен на октябрь этого года, пишет bitcoin.com.

На сайте биржи уже доступна возможность регистрации. Безопасностью кошельков будет займется блокчейн-компания BitGo. Платформа также предложит руководство по инвестированию монет с анализом различных альткойнов.

Трейдеры из Южной Кореи не могут торговать большинством криптовалют, поэтому вынуждены переводить деньги на зарубежные биржи, такие как Bittrex, Poloniex и другие. Они регулярно сталкиваются с такими проблемами, как временные задержки, сложное управление учетными записями и языковые барьеры.

В Dunamu пояснили, что запуск Upbit устранит эти проблемы и "поднять внутреннюю среду торговли цифровыми валютами до мирового уровня. Новая биржа представит доступ к более чем 110 различных криптоактивов, тогда как существующие площадки в Южной Корее предлагают около восьми.

Dunamu основана в 2012 году и является дочкой Kakao Corp - компании Kakao Talk. Последняя является разработчиком самого масштабного приложения для торговли ценными бумагами через личные сообщения в Южной Корее и по всему миру, с пользовательской базой более 200 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что Китай приостанавливает работу всех криптовалютных бирж на своей территории.

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