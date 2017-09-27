В Канаде открывают первый инвестфонд в биткоинах

Канадскя компания Evolve Funds создает первый в Канад инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина

Компания Evolve Funds подала заявку на открытие первого в Канаде биржевого инвестиционного фонда (ETF), который будет привязан к цене биткоина, пишет BNN.ca.

"Для многих доступ к биткоину затруднен - это очень сложный и дорогостоящий процесс, поскольку в настоящее время инвесторы не могут торговать им на обычном брокерском счете, - отмечает CEO Evolve ETFs Радж Лала.

По его словам, привязанный к цене биткоина ETF может стать более простым инструментом для инвесторов.

ETF будет котироваться на Фондовой бирже Торонто (TSX) под тикером BITS.

Представители Evolve отмечают, что новый торгуемый на бирже фонд будет воспроизводить исполнение фьючерсов на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE).

Как сообщалось, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) в Канаде официально зарегистрировала инвестиционную фирму, которая планирует запустить фонд, связанный с биткоинами.

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