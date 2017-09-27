Центральный банк ЕС отказался регулировать криптовалюты
Европейский центральный банк не обладает полномочиями для регулирования криптовалют, сообщается на сайте ведомства.
Соответствующее заявление глава Центробанка ЕС Марио Драги сделал во время заседания Европейского парламентского комитета по вопросам экономической и монетарной политики.
"…на самом деле, не в нашей власти - запрещать и регулировать [биткоин и другие криптовалюты]", - заявил он, отвечая на вопрос от комитета о намерениях Центробанка издать регуляторный акт о принятии или запрете криптовалют.
Тем не менее, ЦБ ЕС не отказывается от ужесточения требований к капиталу финтех-компаний, которые направлены на защиту банковского сектора.
"Мы должны выяснить, какое влияние криптовалюты оказывают на экономику", - заявил Марио Драги, подчеркнув, что пока рано считать криптовалюты жизнеспособным средством платежа.
В целом, европейский финансовый регулятор выражает опасения, что криптовалюты могут послужить причиной возникновения различных киберугроз.
Ранее сообщалось, что Марио Драги запретил правительству Эстонии создать национальную криптовалюту, чтобы не составить конкуренцию евро.
В то же время Европейский союз активно внедряет технологию блокчейн, инвестировав более 5 млн евро (порядка $6 млн) в соответствующие стартапы. В частности, увеличивает финансирование двух рабочих блокчейн-групп, чтобы за три года организовать бесплатный Wi-Fi на всей территории Союза.
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