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Биткоин преодолел уровень $4 тысячи

28.09.2017 12:57
Цена биткоина поднялась выше $4200, вернувшись к отметкам двухнедельной давности
Фото – iStock/Global Images Ukraine

В ночь на четверг, 28 сентября, курс первой криптовалюты на торгах преодолел отметку $4 тысяч, и сейчас торгуется на уровне $4,2 тыс. за монету.

По данным потокового графика биржи BitStamp, стоимость биткоина составляет $4253 за монету по состоянию на 12:38 по киевскому времени. Его капитализация превысила $70 млрд.

Последний раз на этом уровне биткоин торговался 12 сентября, перед затяжным снижением. Низшая точка была достигнута 15 сентября - цена биткоина опускалась ниже $3000 на фоне новостей о закрытии криптовалютных бирж в Китае.

Вслед за биткоином положительный тренд демонстрируют другие основные криптовалюты. Совокупная капитализация всех криптовалют на данный момент составляет $146,9 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: биткоин, Bitcoin, криптовалюта, криптоэкономика, курс биткоина, курс биткоина к доллару, стоимость биткоина, криптовалюта биткоин
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