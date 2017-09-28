В Макао запретили операции с ICO и криптовалютами

Банки Макао больше не могут заниматься операциями с криптовалютой и другими криптоактивами

Финансовый регулятор Макао, специального района КНР, запретил банкам и операторам платежей обслуживать первоначально предложение монет (ICO) и операции с криптовалютами.

"В связи с недавними событиями, связанными с выпуском токенов в материковой части [Китая], финансовым учреждениям и небанковским платёжным учреждениям … категорически запрещено предоставление услуг для токенов и виртуальных валют. … этот орган 20 сентября 2017 также выдал напоминание всем банковским и платёжным учреждениям в Макао прямо или косвенно не участвовать в каких-либо финансовых услугах, связанных с соответствующей деятельностью", - говорится во вчерашнем заявлении Министерства денежно-кредитного регулирования Макао (MMA).

Директива финрегулятора Макао фактически вторит политике китайского центробанка в связи с бумом ICO. По мнению финрегулятора КНР, данная модель финансирования представляет собой форму незаконного сбора средств.

Напомним, что 15 сентября власти КНР закрыли деятельность всех криптовалютных бирж.

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