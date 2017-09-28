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В Южной Корее масштабные проверки криптовалютных бирж

28.09.2017 15:56
В Южной Корее намерены жестко пресекать нарушения, связанные с утечкой личной информации при взломе криптокошельков
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Корейская Комиссия по связи (ККС) и Министерство наук и информационных и коммуникационных технологий проводят совместные проверки компаний и бирж, проводящих операции с криптовалютой, пишет Bitcoin.com.

"KCC предоставит рекомендации по информационной безопасности и техническую поддержку поставщикам услуг, которые занимаются криптовалютными операциями, и будет консультировать их в вопросах безопасности", - заявляют в ведомстве.

В июле была взломана крупнейшая южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb, в распоряжении мошенников оказалась личная информация более 30 тысяч клиентов.

В начале сентября Комиссия по надзору за финансовым сектором Южной Кореи сообщила о планах ликвидировать "серые зоны" в вопросе регулирования цифровых валют. Денежные переводы в биткоинах страна легализовала еще в июле в рамках измененного закона о валютных операциях.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: криптовалюта, криптобиржа, Южная Корея, биржи криптовалют, криптовалютный кошелек
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