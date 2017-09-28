Бахрейн легализирует криптовалюты
Власти Бахрейна начали активно внедрять на территории королевства блокчейн-технологии и рассматривают возможность легализовать использование криптовалют, пишет The Hindu Business Line.
"Мы открыты для биткоина", - сказал исполнительный директор Совета экономического развития страны Халид Аль Румайи, добавив, что власти страны не исключают выпуск криптовалютных облигаций.
Недавно Центробанк Бахрейна ввел правила для регуляции этой сферы. Компании, получившие одобрение финрегулятора, смогут тестировать свои финтех-проекты.
"Эта регулятивная песочница очень похожа на то, что делают Сингапур и Великобритания. Она уже работает в полноценном режиме, мы принимаем заявки от участников через сайт. Мы открыты для бизнеса", - считает Румайи.
О планах открыть свой филиал в Бахрейне заявила биткоин-биржа из Саудовской Аравии. Вопрос уже вынесен на обсуждение с Центробанком.
Напомним, что центральный банк ЕС отказался запрещать и регулировать биткоин и другие криптовалюты.
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