Что нужно знать для успешной торговли биткоином

Торговля на криптовалютном рынке имеет свои особенности. Что нужно учесть начинающему трейдеру?

Работа на бирже - это интеллектуальная работа, но большинство предпочитает игру. Для тех, кто не торгует на бирже, а играет, нет разницы, в какой актив инвестировать - криптовалюту, токен или криптодеривативы.

"Супруга одного моего знакомого выбирает активы для своего портфеля, отталкиваясь исключительно от красоты логотипа и дизайна веб-сайта. Это чистое казино, стратегия такой торговли на длинной дистанции всегда убыточна. И таких инвесторов - около 90%", - говорит независимый криптотрейдер Кир Келевра.

Человек, который действительно разбирается в рынке, сначала досконально изучает актив, который он собирается включить в свой портфель.

Чем торгуем?

На рынке криптоактивов есть одна зависимость - чем меньше капитализация и объем торгов, тем проще разгонять актив и зарабатывать на обвалах котировок (операции pump&dump). Как следствие, рынок достаточно спекулятивен и подвержен внезапным и резким колебаниям. Для координации действий спекулянты создают группы в социальных сетях, отдельные чаты.

Однако валюты, входящие в ТОП-10 по капитализации и токены реальных проектов не так зависимы от действий спекулянтов. Это не значит, что котировки этих криптовалют и токенов не могут снижаться, но в долгосрочной перспективе их капитализация будет только расти.

"Чтоб отличить их от пустышек, нужно внимательно изучать рынок - от чего зависит появление того или иного актива, кто за ним стоит", - советует со-основатель Bitcoin Foundation Ukraine Максим Крупышев.

По мнению Келевры, следует выделить несколько типов криптоактивов. Итак, сначала биткоин. Благодаря своей популярности он занимает исключительное место. Фактически он выполняет функцию цифрового золота, выступая одновременно и резервной криптовалютой и средством накопления. Поведенческая модель на рынке биткоина ближе к сырьевым активам на традиционных рынках.

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Альткоины - это все криптовалюты кроме биткоина, которые размещаются на собственном блокчейне. Они имеют собственную внутреннюю экосистему, свой майнинг, отдельное комьюнити со своими правилами взаимодействия. Среди ярких представителей - Litecoin, Monero, ZCash, Dash, SysCoin. Торговля альткоинами схожа с торговлей акциями голубых фишек на классических рынках.

Токены - это отдельный от криптовалют класс активов. Как правило, токены используют для реализации краудфандинговых проектов - ICO. Они не имеют собственного блокчейна, то есть, цепочки блоков, без которой не существует ни одна криптовалюта. Поэтому выпускаются на уже существующем блокчейне, в котором есть соответствующие технические возможности.

"Наиболее известные платформы для эмиссии токенов - Waves, Ethereum, BitShares, NEM, Counterparty", - рассказывает Келевра. Большая часть токенов, это скорее аналог "мусорных" акций на традиционных рынках. То есть, это цифровые ценные бумаги, имеющие низкую биржевую стоимость и низкую текущую ликвидность.

Криптодеривативы, как и на традиционных рынках, являются производными ценными бумагами, в нашем случае - от определенного криптоактива. Они только начинают появляться в криптотрейдинга, и имеют схожую структуру с традиционными деривативами. Наиболее широкое распространение - фьючерсный контракт, реже - опцион. Но здесь стоит учитывать особенности среды обращения.

Формируем криптовалютный портфель

Для начала нужно выбрать подходящую криптовалютную биржу и активы, которыми вы будете торговать. "Прежде чем приступить к формированию портфеля я бы рекомендовал присмотреться к рынку в целом и определить для себя сферу интересов - есть несколько направлений для инвестирования", - советует Кир Келевра.

Точкой входа в криптовалютный рынок и по сей день служит биткоин. Не важно, какой набор криптоактивов вы выбрали для работы. Как правило, люди, заходя на биржу, сначала покупают биткоины и через него оперируют другими активами. Точно также выглядит и вывод капитала с торговой площадки. Криптоактивы сначала конвертируют в биткоины и только потом биткоины выводят в фиатные валюты.

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Первое направление - это консервативное инвестирование на долгий срок в биткоин и альткоины, которые входят в ТОП-15 криптовалют по капитализации. "Здесь стратегия простая: покупать интересные токены, долго и терпеливо ждать, а потом продавать или обменивать по мере надобности. С биткоином еще проще, продавайте на движении котировок вверх, и покупайте на движении рынка вниз, а не наоборот", - советует Максим Крупышев.

Для людей, которым неведомо понятие "риск", придется по душе инвестирование в ICO-проекты на ранних стадиях. Это pre-sale и tokensale, которые происходят еще до выхода актива на рынок. "По сути, это хоть и перспективное, но все-таки инвестирование в воздух", - считает Келевра.

К высокорисковым операциям можно отнести и активный трейдинг криптовалютными фьючерсами с левереджем. Она же - маржинальная торговля или торговля с плечом.

Торговля с плечом

Большинство трейдеров на традиционных рынках торгуют с так называем плечом или на условиях маржинального кредитования. Кредитное плечо - это возможность торговать на сумму большую, чем собственные средства трейдера. Как правило, брокеры предоставляют кредитное плечо 1:100. Что это значит? Предположим, у трейдера есть $100 своих средств. При кредитном плече 1:100 он может заключать сделки в пределах $10 000.

Однако в криптовалютном трейдинге есть свои особенности.

"С плечом торговать можно, но это уже совсем для сильных духом. Сначала курс идет более-менее ровно, потом он прыгает вверх, а затем резко опускается вниз и снова возвращается на прежний уровень. В такой ситуации неважно, играли ли вы на повышение котировок или их понижение. Но если вы торговали с плечом - вы в любом случае несете убытки. Людей, которые торгуют с плечом, единицы", - поясняет управляющий партнер инвестиционной группы iguards.net Андрей Великий.

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Сами трейдеры отмечают, что торговля с плечом на криптобиржах возможна, но не имеет практической пользы. "Это нонсенс, так как обеспечение необходимое для торговли с левереджем берется "в долг" у самих пользователей этой же биржи", - говорит Келевра.

Таким образом, торговлю с плечом можно считать ненадежной, а уровень риска неоправданно высоким. "Ни один уважающий себя трейдер не станет торговать на таком рынке, так как большие фонды и институциональные инвесторы пока не открывают позиции на криптовалютных биржах", - добавил он.

Уязвимость статистики

На криптовалютном рынке есть еще одна особенность. В отличие от традиционного трейдинга, технический анализ как метод оценки ситуации работает с оговорками. "Условно говоря, может зайти крупный игрок, который просаживает, или наоборот взвинчивает курс и теханализ нас уже не спасает", - отмечает Андрей Великий.

Технический анализ строится, как правило, на статистике. В криптомире она пока что еще не отображает реального состояния экономики. Вопрос слабой предсказуемости движения котировок криптоактивов в первую очередь упирается в высокий уровень волатильности.

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Технический анализ на молодых рынках является губительным, а если рассматривать классическими методами оценки традиционных активов криптовалюты, то получается и вовсе неразбериха. "Мало того, что инструменты для манипуляции в этом рынке относительно недорогие, так еще и поведение актива отображается некорректно. Волатильность активов слишком высока, для того, чтобы оценивать его классическим теханализом", - поясняет Келевра.

Рынке криптовалют во многом похож на устоявшуюся систему трейдинга. Однако при детальном рассмотрении можно увидеть, что здесь действуют абсолютно уникальные, характерные только для крипторынка правила игры. Это как раз те подводные камни, без знания которых достичь положительного результата будет сложно.

Максим Нечипоренко

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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