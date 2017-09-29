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В США отказались торговать фьючерсами на биткоин

29.09.2017 13:23
Рынок финансовых деривативов CME Group Inc отказался добавлять фьючерсы на биткоин
Фото – iStock/Global Images Ukraine

Крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group Inc. отказался добавлять возможность торговать фьючерсными контрактами на биткоин, пишет Bitcoin.com.

"По правде говоря, я не думаю, что в обозримом будущем мы продвинемся вперед в этом направлении", - сказал глава крупнейшей чикагской биржи Брайан Даркин в интервью Bloomberg.

В то же время, CME Group по-прежнему отслеживает все, что связано с "еще пока зарождающейся" технологией, лежащей в основе криптовалют.

Тем не менее, внедрением биткоин-деривативов активно занимаются конкуренты CME Group. Чикагская опционная биржа (CBOE) при содействии торговой площадки Gemini планирует до конца текущего года запустить торговлю криптовалютными деривативами.

Напомним, что в прошлом году CME Group запустила индексы биткоина RTI и BRR. Представители биржи предполагали, что эти индексы должны были лечь в основу производных финансовых инструментов - фьючерсов на биткоин. Но компания решила кардинально пересмотреть свои планы.

Как сообщалось, канадскя компания Evolve Funds создает первый в Канад инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.

Япония стала крупнейшим рынком биткоина, заняв более 50% в мировом масштабе в связи с оттоком трейдеров первой криптовалютой из Китая.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Bitcoin, криптовалюта, криптовалюта биткоин, биржи криптовалют, CME Group Inc, биткоин деривативы
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