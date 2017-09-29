В США отказались торговать фьючерсами на биткоин

Рынок финансовых деривативов CME Group Inc отказался добавлять фьючерсы на биткоин

Крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов CME Group Inc. отказался добавлять возможность торговать фьючерсными контрактами на биткоин, пишет Bitcoin.com.

"По правде говоря, я не думаю, что в обозримом будущем мы продвинемся вперед в этом направлении", - сказал глава крупнейшей чикагской биржи Брайан Даркин в интервью Bloomberg.

В то же время, CME Group по-прежнему отслеживает все, что связано с "еще пока зарождающейся" технологией, лежащей в основе криптовалют.

Тем не менее, внедрением биткоин-деривативов активно занимаются конкуренты CME Group. Чикагская опционная биржа (CBOE) при содействии торговой площадки Gemini планирует до конца текущего года запустить торговлю криптовалютными деривативами.

Напомним, что в прошлом году CME Group запустила индексы биткоина RTI и BRR. Представители биржи предполагали, что эти индексы должны были лечь в основу производных финансовых инструментов - фьючерсов на биткоин. Но компания решила кардинально пересмотреть свои планы.

Как сообщалось, канадскя компания Evolve Funds создает первый в Канад инвестиционный фонд с привязкой к курсу биткоина.

Япония стала крупнейшим рынком биткоина, заняв более 50% в мировом масштабе в связи с оттоком трейдеров первой криптовалютой из Китая.

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