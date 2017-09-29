Криптовалютная биржа HitBTC снизит комиссии переводов в биткоинах
Криптовалютная биржа HitBTC заявила о поддержке протокола Segregated Witness, что приведет к сокращению времени на подтверждение транзакций и снизит комиссии, сообщается на сайте площадки.
"Выходящие транзакции теперь также отправляются в формате SegWit. Сборы за снятие средств снизятся на 50%", - говорится в заявлении HitBTC.
Задержки с подтверждением транзакций происходят из-за заполненных блоков (в сети биткоина размер блока составляет 1 Мб). Технология SegWit разделяет скрипты и подписи из других данных транзакций и сохраняет их в отдельном расширенном блоке. В результате в исходном блоке больше места для транзакций.
Также отмечается, что трейдеры могут выводить средства на адреса, которые не поддерживают SegWit.
"Чтобы начать получать транзакции SegWit, просто создайте новый биткоин-адрес в своей учетной записи. С сегодняшнего дня каждый новый сгенерированный адрес будет совместим с новыми технологиями. Ваш старый адрес также останется активным", - заявляют в HitBTC.
Напомним, что на этой неделе о поддержке SegWit объявила платформа моментального обмена криптовалют Changelly. В начале сентября о поддержке SegWit также объявила популярная биржа Bitstamp.
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