ICO в законе: пять причин для визита правоохранителей

Артем Афян о правовом статусе криптовалюты в Украине и за рубежом

В ответ на любые изменения во внешнем мире и появление любых новшеств, в нашей стране принято всё отрицать и "ничего не подписывать". Так же произошло с криптовалютой, биткоинами и другими "страшными" для законодателя словами.

Непростой путь ICO

ICO (Initial Coin Offering) дает возможность по упрощенной процедуре разместить криптоакции на бирже и, тем самым, способствовать привлечению финансов под конкретный проект.

Несмотря на то, что в процедуре ICO есть весьма положительный момент, а именно: возможность объединения проекта и инвестора проходит намного быстрее и эффективнее, нежели при общепринятом порядке выхода компании на фондовый рынок, торги токенами находятся на этапе усовершенствования.

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Причины, которые не способствуют качественному развитию, очевидны. Во-первых, это поверхностные и безуспешные проекты, занимающие немалую долю на рынке. Во-вторых - мошенничество. Нерадивые участники часто пытаются выдать желаемое за действительное. Ко всему этому добавляется отсутствие четкого законодательного регулирования. Более того, в 2014 году Национальный Банк Украины признал Bitcoin денежным суррогатом, не имеющим обеспечения реальной стоимостью.

Что за рубежом?

В других странах к прогрессу относятся немного проще, поэтому ещё в 2015 году Комиссия США по торговле товарными фьючерсами официально признала биткоин биржевым товаром. В опубликованном 17 сентября 2015 года постановлении говорится, что американский регулятор впервые признает, что биткоин и другие виртуальные валюты следует считать биржевыми товарами.

Власти Японии в апреле текущего года приняли закон о виртуальной валюте, благодаря чему виртуальные деньги в Японии могут быть использованы для взаиморасчётов, но не придали ей статуса законного платёжного средства.

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В Финляндии биткоин-транзакции рассматриваются как финансовые операции, поэтому к ним не применяется налог на добавленную стоимость. Хотя в большинстве случаев люди рассматривают биткоины как ценные активы, а не деньги. Эта же ситуация наблюдается в Бельгии.

В это время правоохранители…

Что касается отношения правоохранительных органов к появлению криптовалюты, биткоинов и майнеров в хозяйственной деятельности, можно сказать одно: если есть возможность на этом заработать, привлечь к ответственности, показать свою работу - они это сделают. Поэтому, правоохранители нашли единственно верный для них путь - прийти к субъектам, которые занимаются чуднЫм видом деятельности, с обыском. Какие статьи используют для этого служители закона?

Мошенничество (ст. 190 УК Украины)

Особенностью предмета преступления является то, что им может быть, как чужое имущество, так и право на такое имущество. В результате мошеннических действий пострадавший - владелец, лицо, в ведении которого находится имущество, добровольно передает имущество или право на имущество виновному лицу. То есть, если после процедуры ICO компания получила деньги, а в статье расходов не будет указано, что они направлены именно на этот проект или вообще куда-то направлены, то это риск. Так как мошенничество считается оконченным с момента перехода чужого имущества во владение виновного или с момента получения им права распоряжаться таким имуществом.

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 УК Украины)

В результате присвоения чужого имущества виновный начинает незаконно владеть и пользоваться изъятым имуществом, улучшая свое материальное положение непосредственно за счет похищенного. В результате растраты виновный улучшает имущественное положение других лиц путем непосредственного потребления ими незаконно изъятого имущества.

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Таким образом, если компании после ICO переданы инвестиции, но реализация проекта, в силу известных (и указанных в начале) причин, не состоялась - ждите перемен.

Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей (ст. 212 УК Украины)

Операции с криптовалютой могут привести к открытию уголовного производства за преступление, предусмотренное ст. 212 УК Украины, ведь основная часть операций осуществляется при помощи наличных средств, без ведения бухгалтерского учёта, в результате чего налоги в государственный бюджет не отчисляются. На лицо уклонение от уплаты налогов. А вдруг еще и найдется российский след то без обвинений в финансирования терроризма ст.258-5 не обойтись.

Легализация доходов, полученных преступным путём (ст. 209 УК Украины)

В украинских реалиях данная статья УК для правоохранителей является одной из наиболее распространенных в разрезе криптовалют, потому как подозрения правоохранителей не имеют границ. А вдруг покупка криптовалюты (путем инвестиций) осуществляется за денежные средства, которые появились в результате совершения другого, первичного преступления. И что важно, указание закона на исключительно преступный характер происхождения предмета преступления, которое рассматривается, не означает, что применение ст. 209 УК требует предварительного вынесения обвинительного приговора за первичное преступление.

Незаконное использование инсайдерской информации (ст. 232 (1) УК Украины)

Быть привлеченным к уголовной ответственности по данному преступлению можно лишь в том случае, если нарушаются процессы нормального рыночного ценообразования на территории стран, где регламентирование криптовалюты или ICO введено.

Еще несколько нюансов

Стоит ли вам ожидать "гостей"? Конечно. Всем, кто занимается любым видом деятельности, связанным с биткоинами, нужно быть готовым к обыскам и допросам.

Резонный вопрос - что будут искать? Искать будут то, что смогут протолкнуть в определение суда, а изымать - всё подряд: оборудование, денежные средства, банковские карточки, сим-карты и т.д. То есть, существенной разницы между "обычными" обысками и обысками "по криптовалютам" нет.

Ещё один риск стать свидетелем в рамках уголовного дела и парочку раз побывать на допросе - иметь отношение к недвижимости, которую используют для образования криптовалют. Для функционирования всего компьютерного механизма, который необходим для майнинга, часто прибегают к тому, что снимают квартиру или нежилое помещение, где и хранят оборудование.

Поэтому если вы, являясь собственником квартиры или помещения, сдаете его в аренду новому виду "кибер-преступников", можете получить бонус в виде допроса.

Артем Афян

управляющий партнер Juscutum