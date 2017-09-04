Китай запретил операции с криптовалютами

Центробанк Китая запретил операции первичного размещения токенов криптовалют

Китай объявил незаконными операции первичного размещения токенов криптовалют. Как сообщает РБК со ссылкой на центробанк Китая, все текущие ICO должны быть немедленно приостановлены.



Справка. ICO - операция, похожая на первичное размещение ценных бумаг на бирже (IPO), но в случае с ICO речь идет не о продаже готового бизнеса, а о продаже контракта, который описывает структуру токенов.



Власти будут закрывать соответствующие онлайн-платформы, их собственники могут лишиться лицензии

Центробанк подчеркивает, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют правовых или денежных свойств и юридического статуса денег. В силу этого их распространение и использование в качестве валюты недопустимо.

Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с ICO.

На начало июля в Китае функционировали 43 ICO-платформы. К 18 июля были завершены 65 ICO, размещение токенов позволило компаниям привлечь $398 млн.



2 сентября курс криптовалюты биткоин превысил $5 тысяч.

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